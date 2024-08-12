Запрацювали на повну потужність усі чотири нитки водогону.

На Дніпропетровщині завершили будівництво магістрального водогону Інгулець - Південне водосховище.

Як повідомило Мінінфраструктури, усі чотири нитки магістрального водогону тепер працюють на повну потужність.

Роботи тривали 11 місяців, до них залучили у три зміни понад тисячу людей і майже пів тисячі одиниць техніки.

Наразі потужності нового водогону достатньо для безперебійної подачі води мешканцям Криворізького району. Він перекачує 400 тисяч кубометрів води на добу у Південне водосховище. Опісля комунальне підприємство «Кривбасводоканал» проводить очищення й постачає воду споживачам.