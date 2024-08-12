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На Дніпропетровщині завершили будівництво магістрального водогону Інгулець - Південне водосховище

Запрацювали на повну потужність усі чотири нитки водогону.

На Дніпропетровщині завершили будівництво магістрального водогону Інгулець - Південне водосховище
водогін Інгулець - Південне водосховище
Фото: Мінінфраструктури

На Дніпропетровщині завершили будівництво магістрального водогону Інгулець - Південне водосховище.

Як повідомило Мінінфраструктури, усі чотири нитки магістрального водогону тепер працюють на повну потужність. 

Роботи тривали 11 місяців, до них залучили у три зміни понад тисячу людей і майже пів тисячі одиниць техніки.

Наразі потужності нового водогону достатньо для безперебійної подачі води мешканцям Криворізького району. Він перекачує 400 тисяч кубометрів води на добу у Південне водосховище. Опісля комунальне підприємство «Кривбасводоканал» проводить очищення й постачає воду споживачам.

  • Торік у серпні запрацювала перша частину проєкту водогону. Тоді якість води була гіршою, аніж до підриву росіянами Каховської ГЕС.
  • Планувалося, що до осені 2023-го з водою мали бути Кривий Ріг, Марганець і Нікополь. На всі роботи Кабмін виділив 1,5 млрд гривень.
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