На Дніпропетровщині завершили будівництво магістрального водогону Інгулець - Південне водосховище.
Як повідомило Мінінфраструктури, усі чотири нитки магістрального водогону тепер працюють на повну потужність.
Роботи тривали 11 місяців, до них залучили у три зміни понад тисячу людей і майже пів тисячі одиниць техніки.
Наразі потужності нового водогону достатньо для безперебійної подачі води мешканцям Криворізького району. Він перекачує 400 тисяч кубометрів води на добу у Південне водосховище. Опісля комунальне підприємство «Кривбасводоканал» проводить очищення й постачає воду споживачам.
- Торік у серпні запрацювала перша частину проєкту водогону. Тоді якість води була гіршою, аніж до підриву росіянами Каховської ГЕС.
- Планувалося, що до осені 2023-го з водою мали бути Кривий Ріг, Марганець і Нікополь. На всі роботи Кабмін виділив 1,5 млрд гривень.