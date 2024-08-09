Під час закупівель дронів вдалось зекономити понад 3,3 млрд гривень, - Держспецзв'язку

З цієї суми близько 1,8 млрд гривень спрямовано на закупівлю дронів для Сил оборони.

Під час закупівель дронів вдалось зекономити понад 3,3 млрд гривень (ілюстративне фото)

Понад 3,3 млрд гривень державних коштів було зекономлено під час закупівель дронів.

Про це повідомила пресслужба Держспецзв'язку.

З цієї суми близько 1,8 млрд гривень спрямовано на закупівлю додаткових 18 413 дронів для Сил оборони, а майже 1,5 млрд гривень повернулися державі.

Зекономити гроші вдалось завдяки співпраці Держспецзв’язку та Мінцифри з НАБУ та САП при контролі закупівель безпілотників.

Зокрема, Держспецзв'язку надала доступ детективам до CRM-системи, яка містить дані про всі контракти по дронах. Антикорупціонери можуть отримати інформацію про виробників, ціну та всі деталі за контрактом. Рекомендації фахівців НАБУ, сприяють запобіганню потенційним корупційним ризикам під час закупівель.