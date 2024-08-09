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Внаслідок ворожого обстрілу Берислава на Херсонщині загинув чоловік

Тіло чоловіка виявили під час документування наслідків російських обстрілів.

Внаслідок ворожого обстрілу Берислава на Херсонщині загинув чоловік
Фото: Поліція Херсонської області

Російська армія атакувала безпілотником цивільне населення Берислава Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Тіло загиблого виявили під час документування наслідків російських атак, повідомили у відомстві. За попередніми даними, він отримав смертельні поранення через удар з безпілотника.

"Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення військовими РФ законів та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством", – йдеться у повідомленні.

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