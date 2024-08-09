Внаслідок ворожого обстрілу Берислава на Херсонщині загинув чоловік

Російська армія атакувала безпілотником цивільне населення Берислава Херсонської області.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Тіло загиблого виявили під час документування наслідків російських атак, повідомили у відомстві. За попередніми даними, він отримав смертельні поранення через удар з безпілотника.
"Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення військовими РФ законів та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством", – йдеться у повідомленні.
- Російські війська атакували з дрона цивільну автівку у Дніпровському районі Херсона. 29-річна жінка зазнала травм.