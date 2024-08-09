Внаслідок ворожого обстрілу Берислава на Херсонщині загинув чоловік

Тіло чоловіка виявили під час документування наслідків російських обстрілів.

Російська армія атакувала безпілотником цивільне населення Берислава Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Тіло загиблого виявили під час документування наслідків російських атак, повідомили у відомстві. За попередніми даними, він отримав смертельні поранення через удар з безпілотника.

"Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення військовими РФ законів та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством", – йдеться у повідомленні.