Бої на Курщині: оператор ГТС України заявив, що транзит газу з РФ до Європи йде у штатному режимі

Напередодні з'явилась інформація, що газовимірювальна станція "Суджа" у Курській області перейшла під контроль України.

Попри події біля Суджі у Курській області транзит газу європейським замовникам відбувається у штатному режимі. Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ТОВ "Оператор ГТС України".

"Транспортування газу європейським замовникам відбувається в штатному режимі, без змін. Номінації підтверджені, фізичний потік газу зберігається", – повідомили у компанії.

Напередодні видання The Washington Post із посиланням на анонімного радника президента України повідомило, що газовимірювальна станція "Суджа" знаходиться під контролем України.

Тим часом ціни на природний газ в Європі наблизилися до найвищих показників цього року через побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні газу.

Також вчора російський експортер "Газпром" заявив, що транзит через пункт прийому «Суджа» був встановлений на рівні 37,3 мільйона кубометрів на добу, що трохи нижче звичайного показника 42 мільйонів кубометрів.

У вівторок, 6 серпня, Росія заговорила про прорив кордону в Курській області. 8 серпня український президент у зверненні сказав, що Росія принесла на нашу землю війну, і вона повинна відчути, що зробила. У Пентагоні ж сказали, що не вважають події в Курській області ескалацією, а Україна робить те, що потрібно їй для перемоги на полі бою.