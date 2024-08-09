Міноборони впорядкувало діяльність Міжконфесійної ради з питань військового капеланства

Міністерство оборони України затвердило нове Положення про діяльність Міжконфесійної ради з питань військового капеланства при Міноборони (наказ від 25.06.2024 № 416/нм, зареєстрований Міністерством юстиції України 11.07.2024 за № 1047/42392).

Міжконфесійна рада буде забезпечувати співпрацю між релігійними організаціями, священнослужителі яких обіймають посади військових капеланів, обговорювати та вирішувати спірні питання, а також брати участь у підготовці відповідних нормативних актів. Рішення ради мають рекомендаційний характер та подаються на розгляд міністру оборони України або його заступнику.

Формування ради відбувається на засадах рівноправ’я конфесій, а кожна релігійна організація, священнослужителі якої обіймають посади військових капеланів в системі Міноборони, представлена двома особами. Персональний склад Міжконфесійної ради затверджується міністром оборони України.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова наголосила: «Міністерство оборони приділяє постійну увагу питанням реалізації конституційного права на свободу світогляду та віросповідання військовослужбовців. Ми продовжуємо розвивати інститут військового капеланства та створювати всі умови для того, щоб кожен захисник, незалежно від релігійних поглядів, отримував допомогу та підтримку».

Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками протестантських та Римсько-католицької церков заявив про дефіцит капеланів.