У Києві викрили і затримали резидентку (старшу агентку) російського ГРУ, яка координувала виконавців «російських замовлень» в Україні. Першочерговим завданням осередку мав стати підпал службових авто Сил оборони, що мало призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь РФ.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Для викриття резидентки гру СБУ задіяла свого «подвійного агента», – мешканця столиці, якого українська спецслужба викрила на підготовці до одного з підпалів. Чоловік пішов на співпрацю зі Службою і допоміг задокументувати підривну діяльність фігурантки.

Жінка перебувала на прямому зв’язку із співробітником головного управління генштабу збройних сил Росії (більш відомого як ГРУ).

Вона займалася координацією підпалювачів і допомагала їм проводити підривну діяльність у Києві. Зокрема, вона давала прямі інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими зловмисники мали знищувати автомобілі військових.

Фото: СБУ Переписка зрадниці

Крім того вона особисто намагалася зняти на відео один із підпалів, який мав вчинити «подвійний агент». Саме тоді її затримали співробітники СБУ.

На місці події оперативники вилучили саморобний запалювальний пристрій та мобільний телефон із доказами підривної діяльності.

Фото: СБУ Докази у справі

Фігурантка потрапила у поле зору воєнної розвідки РФ ще на початку повномасштабної війни. Тоді вона проживала у місті Токмак на Запоріжжі, а після захоплення частини регіону переїхала до Києва.

Уже в столиці на неї дистанційно вийшов співробітник російського ГРУ і запропонував співпрацю в обмін на гроші, яких вона так і не отримала.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.