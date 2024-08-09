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На Херсонщині окупанти поцілили у дошкільний навчальний заклад

Через російську агресію у області шестеро осіб отримали поранення. 

На Херсонщині окупанти поцілили у дошкільний навчальний заклад
Фото: Wikimapia

Російська армія упродовж доби атакувала 19 населених пунктів Херсонщині. Через російську агресію у області шестеро осіб отримали поранення. Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 2 "Shahed-131/136".

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Широка Балка, Надеждівка, Зорівка, Білозерка, Кізомис, Ромашкове, Велетенське, Микільське, Понятівка, Берислав, Золота Балка, Тягинка, Гаврилівка, Бургунка та місто Херсон. 

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та дошкільний навчальний заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 19 приватних будинків.

Також окупанти пошкодили гаражні приміщення та приватні автомобілі.

На Херсонщині у полі на міні підірвався 34-річний тракторист. 

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