Мексика не хоче виконувати зобов'язання щодо арешту Путіна

Під час урядової пресконференції поки ще чинний президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор відповів на запитання щодо того, чи буде країна здійснювати арешт диктатора Путіна, якщо той приїде.

Як пише Reuters, глава держави, каденція якого спливає буквально за два місяці, заявив, що уряд нібито "не може цього зробити, бо це не наша справа".

Візит Путіна до Мексики може відбутися 1 жовтня, коли запланована інавгурація новообраної президентки республіки Клаудії Шейнбаум. Кремлівський диктатор отримав офіційне запрошення.

Ігнорування ордеру Міжнародного кримінального суду щодо арешту Путіна буде грубим порушенням Римського статуту, ратифікованого Мексикою, відповідно до якого країна визнає юрисдикцію МКС на своїй території.