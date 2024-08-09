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Мексика не хоче виконувати зобов'язання щодо арешту Путіна

Президент країни, каденція якого спливає, відкидає ордер Міжнародного кримінального суду.

Мексика не хоче виконувати зобов'язання щодо арешту Путіна
Президент Мексики Лопес Обрадор
Фото: EPA/UPG

Під час урядової пресконференції поки ще чинний президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор відповів на запитання щодо того, чи буде країна здійснювати арешт диктатора Путіна, якщо той приїде.

Як пише Reuters, глава держави, каденція якого спливає буквально за два місяці, заявив, що уряд нібито "не може цього зробити, бо це не наша справа".

Візит Путіна до Мексики може відбутися 1 жовтня, коли запланована інавгурація новообраної президентки республіки Клаудії Шейнбаум. Кремлівський диктатор отримав офіційне запрошення.

Ігнорування ордеру Міжнародного кримінального суду щодо арешту Путіна буде грубим порушенням Римського статуту, ратифікованого Мексикою, відповідно до якого країна визнає юрисдикцію МКС на своїй території. 

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