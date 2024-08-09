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В Офісі Президента заперечили, що участь РФ в другому Саміті миру - це початок перемовин

Є обставини, які можуть завадити проведенню саміту у 2024 році.

В Офісі Президента заперечили, що участь РФ в другому Саміті миру - це початок перемовин
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що участь Росії у другому Глобальному саміті миру не означає початок перемовин з агресором.

Як пише Reuters, посадовець вважає метою прийдешнього саміту створення спільного мирного плану, який буде передано представнику РФ для ознайомлення.

Наразі триває робота щодо організації конференцій з кожного із десяти пунктів мирного плану України. Єрмак зізнається, що за деякими з них є труднощі з досягненням спільної світової позиції - йдеться про повне виведення російських військ та відновлення територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року.

Україна, за словами керівника ОП, хотіла б, щоб процес йшов швидко, але проведення другого Саміту миру саме у 2024 році, як цього прагнуть у Києві, не гарантоване: "Є умови, без яких саміт не може відбутися". 

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