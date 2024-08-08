У Вінниці сапери знищили дві авіабомби

У Вінниці виявили дві авіабомби часів Другої світової війни.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“250-кілограмові боєприпаси виявили майже у середмісті під час проведення земляних робіт з прокладання комунікаційних мереж”, - повідомили в ДСНС.

Згодом співробітники ДСНС вилучили боєприпаси Другої світової війни. Їх доправили броньованим авто до спеціально відведеного місця, де знищили.

В ДСНС нагадали, що категорично заборонено брати вибухонебезпечний предмет до рук, переносити його, кидати у вогонь, розбирати, оскільки це смертельно небезпечно для вас та оточуючих. Якщо ви побачили боєприпас, телефонуйте "101".