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У Вінниці сапери знищили дві авіабомби

Боєприпаси виявили під час проведення земляних робіт.

У Вінниці сапери знищили дві авіабомби
У Вінниці сапери знищили дві авіабомби
Фото: ДСНС

У Вінниці виявили дві авіабомби часів Другої світової війни.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

250-кілограмові боєприпаси виявили майже у середмісті під час проведення земляних робіт з прокладання комунікаційних мереж”, - повідомили в ДСНС.

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Згодом співробітники ДСНС вилучили боєприпаси Другої світової війни. Їх доправили броньованим авто до спеціально відведеного місця, де знищили.

В ДСНС нагадали, що категорично заборонено брати вибухонебезпечний предмет до рук, переносити його, кидати у вогонь, розбирати, оскільки це смертельно небезпечно для вас та оточуючих. Якщо ви побачили боєприпас, телефонуйте "101".

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