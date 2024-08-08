У Києві 37-річний водій отримав 7 років тюрми за смертельну ДТП у стані сп’яніння, повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокурором у суді доведено, що у серпні 2022 року водій автомобіля Fiat Doblo, рухаючись по вул. Братиславська в напрямку пр-ту. Лісового скоїв наїзд на велосипедиста, що їхав у його смузі попереду. При цьому водій був у стані алкогольного сп’яніння.

В результаті аварії велосипедист отримав численні травми та був доставлений до лікарні, де помер наступного дня.

У суді водій своєї вини не визнав та стверджував, що намагався об’їхати велосипедиста і навіть не помітив, що збив його. Також він переконував, що не перебував у стані алкогольного сп’яніння, розповідаючи, що запах алкоголю в авто залишився від пасажира, якого він підвозив.

Усі ці твердження обвинуваченого спростовано показами свідка та результатами експертизи на встановлення стану алкогольного сп’яніння водія.

Вироком суду винуватця смертельної ДТП визнано винним та засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 10 років.