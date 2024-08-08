На Донеччині за минулу добу ворог вбив 2 і поранив 4 людини. Сьогодні зранку від обстрілу загинули ще 2 людини

На Донеччині за минулу добу ворог вбив 2 і поранив 4 людини, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

“За 7 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Михайлівці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення”, – написав посадовець.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 8 серпня.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено 2 будинки і будівлю підприємства.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено 2 приватні будинки, ще 1 – в Успенівці. У Промені Гродівської громади поранено людину. Також 1 людина поранена у Новогродівці.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади 3 будинки зруйновано і 3 пошкоджено. Під вогнем околиці Миколаївської і Костянтинівської громад. В Іллінівській громаді у Плещіївці поранено людину і пошкоджено будинок, у Зорі пошкоджено 8 об'єктів.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і багатоповерхівка. Торецьк зазнав чотирьох авіаударів. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 944 людей, у тому числі 197 дітей.

Згодом очільник Донецької ОВА повідомив, що 2 людини загинули внаслідок обстрілу Костянтинівки.

Росіяни обстріляли місто сьогодні зранку – поцілили у приватний сектор. За попередньою інформацією, використали артилерією.

На місці удару поліція документує всі обставини цього злочину.

“Бережіть себе! Евакуюйтесь!” – закликав посадовець.