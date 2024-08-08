Речниця Білого дому про Курську область: не забувайте, що з цього регіону атакують Україну

Речниця Білого дому Каріна Жан-П'єр, коментуючи події в Курській області, нагадала, що з цієї території росіяни атакують Україну. Про це вона сказала на брифінгу, пише "Європейська правда".

Жан-П'єр підтвердила раніше озвучену її колегами інформацію про те, що Вашингтон зв'яжеться з Києвом задля отримання інформації про Курську область. Вона також сказала, що Штати і надалі підтримують Україну.

"Ми повинні пам'ятати, що – очевидно, в цьому регіоні є російські війська. Вони там знаходяться і вони з цього регіону атакують Україну. Отже, ми не можемо про це забувати", – додала вона.

Жан-П'єр, як і координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбпезпеки Джон Кірбі, нагадала про незмінність позиції США щодо українських ударів по Росії американською зброєю.

Мет'ю Міллер, речник Держдепу, сказав, що Україна не інформувала Штати про плани стосовно Курської області. Він наголосив, що це нормально – не інформувати про поточні дії.

Контекст

6 серпня в Курській області заговорили про прорив кордону. Спершу росіяни стверджували, що їхня ФСБ стримала атаку, але згодом визнали, що певна кількість військових і техніки зайшли на їхню територію. Провоєнні російські блогери писали про втрату деяких населених пунктів. Також там оголосили часткову евакуацію, а Путін навіть коментував прорив кордону.

Україна операцію в Курській області не коментує. Лише керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в перший день сказав, що заяви росіян про контроль кордону є неправдою.

Українські союзники обережні в своїх оцінках подій, але і в ЄС, і в США наголошували, що Україна має право на захист.