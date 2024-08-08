ГоловнаСвіт

Британці влаштували "контрпротести" на підтримку мігрантів

У великих містах провели мирні акції із засудженням расизму.

Британці влаштували "контрпротести" на підтримку мігрантів
Акція у Лондоні
Фото: EPA/UPG

Тисячі людей у великих містах Сполученого Королівства взяли участь в акціях проти екстремістів, які вже упродовж тижня влаштовують у країні антиміграційні погроми. 

Як пише BBC, мирні протести відбулися в тих місцях, де планувалися зібрання вороже налаштованих до мігрантів радикалів. Люди тримали у руках плакати з написами "біженців тут вітають", "більше любові" і "зупиніть ультраправих". 

За словами організаторів зібрань, їхньою метою було "повернути порядок на вулиці". Близько 10 години вечора акції були завершені, люди розійшлися по домівках. Поліція прозвітувала про незначну кількість порушень, загалом очікуваного продовження насильства та вандалізму завдяки "контрпротестам" вдалося уникнути. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies