Туреччина доєдналась до позову ПАР проти Ізраїлю у справі про геноцид

В Туреччині вважають, що це приєднання може вплинути на хід позову.

Туреччина доєдналась до позову ПАР до Міжнародного суду ООН проти Ізраїлю за звинуваченнями в геноциді в Смузі Гази.

Про це повідомляє Daily Sabah.

“Туреччина завжди захищатиме права палестинців”, - сказав турецький депутат від Партії справедливості та розвитку Кюнейт Юксель.

У документі описані атаки Ізраїлю на Смугу Гази, які "перевершують геноцид і порушують міжнародне право і всі гуманітарні норми".Також в документі наводиться обґрунтування Туреччини для приєднання до справи.

Юксель зазначив, що Ізраїль атакує мирних жителів, блокує доставку допомоги через закриття кордонів, руйнує систему охорони здоров’я в Газі та поширює дегуманну риторику щодо палестинців - отже, здійснює геноцид.

Кюнейт Юксель вважає, що приєднання Туреччини дасть країні доступ до всього судового процесу та можливість виступити в суді, отже може вплинути на хід позову.