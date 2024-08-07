У Швеції відомий палій Корану став фігурантом кримінальної справи

Ультраправий політик, активіст, який відомий своїми провокаціями проти Туреччини (зокрема, спалюванням Корану) Расмус Палудан став фігурантом кримінальної справи, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Прокуратура Швеції оголосила йому звинувачення у розпалюванні расової ненависті. Це стосується подій у Мальме у квітні та вересні 2022 року. Палудан тоді осквернив і підпалив священну книгу мусульман Коран. Крім того, активіст зневажливо висловлювався щодо арабів та африканців, ображав послідовників ісламу.

Старший прокурор Адрієн Комб'є-Хогг заявив, що "є достатньо підстав для пред'явлення звинувачень, і тепер окружний суд розгляне справу".

Палудан повідомив, що йому невідомо про обвинувачення, але раніше його допитували прокурори у Данії та Швеції. Зараз активіст перебуває в Данії, а до Швеції повертатися наразі не планує. Політик додав, що раніше долучався до судових процесів через відеозв'язок.