У Німеччині частково обвалився готель, загинула людина

Під завалами ще є 8 людей, деякі мають серйозні поранення.

У Німеччині частково обвалився готель, унаслідок одна людина загинула. Вісім людей опинилися під завалами, пише DW.

Інцидент стався у місті Креф у землі Рейнланд-Пфальц ‒ приблизно за 100 кілометрів на захід від Франкфурта.

Влада заявила, що їм вдалося зв'язатися з деякими людьми, які опинилися в пастці, кілька з них отримали серйозні поранення. Тіло загиблого досі не вилучили.

П’ятеро людей змогли самостійно залишити будівлю.

Поліція інформує, що рятувальні роботи все ще тривають і вони дуже складні, адже частина будівлі нестабільна.

Про подію вчора близько 22:55 в поліцію повідомили місцеві жителі.

Під час обвалу у готелі перебувало 14 людей.

Близько 30 людей у сусідніх будівлях також були евакуйовані через ризик руйнування.