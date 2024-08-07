У Німеччині частково обвалився готель, загинула людина

У Німеччині частково обвалився готель, унаслідок одна людина загинула. Вісім людей опинилися під завалами, пише DW.
Інцидент стався у місті Креф у землі Рейнланд-Пфальц ‒ приблизно за 100 кілометрів на захід від Франкфурта.
Влада заявила, що їм вдалося зв'язатися з деякими людьми, які опинилися в пастці, кілька з них отримали серйозні поранення. Тіло загиблого досі не вилучили.
П’ятеро людей змогли самостійно залишити будівлю.
Поліція інформує, що рятувальні роботи все ще тривають і вони дуже складні, адже частина будівлі нестабільна.
Про подію вчора близько 22:55 в поліцію повідомили місцеві жителі.
Під час обвалу у готелі перебувало 14 людей.
Близько 30 людей у сусідніх будівлях також були евакуйовані через ризик руйнування.