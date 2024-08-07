Ексдружина колишнього президента Аргентини звинувачує його у домашньому насильстві

Колишній президент Аргентини Альберто Фернандес спростував звинувачення у насильстві щодо своєї ексдружини Фабіоли Янез, пише DW.

Фернандес повідомив на соцплатформі X, що дізнався про звинувачення з повідомлень у ЗМІ та планує довести свою невинуватість суду доказами.

“Я просто скажу, що це неправда, і те, у чому вона мене звинувачує, ніколи не відбувалося. Я надам докази та свідчення в судах, щоб показати, що насправді сталося”, ‒ йдеться у дописі.

Янез, актриса та журналістка, і Фернандес зустрілися під час журналістського розслідування у 2013 році і стали парою через рік.

Янез зараз живе в Мадриді зі своїм дворічним сином, жінка раніше звинувачувала Фернандеса у гендерному насильстві та психологічній шкоді, а також у домаганнях по телефону.

Судова постанова проти Фернандеса

Федеральний суддя постановив вчора, що Фернандесу заборонено залишати країну та наближатися до Янез фізично чи іншим чином, повідомляють місцеві ЗМІ.

Відповідно до ухвали суду, “така заборона близькості означає призупинення будь-якого фізичного контакту, телефонного контакту за допомогою стаціонарного та/або мобільного телефону, електронної пошти, текстових та/або голосових повідомлень через будь-яку платформу третіми сторонами та/ або будь-якими іншими засобами, які становлять невиправдане втручання”.

Суддя також наказав колишньому президенту не здійснювати "будь-яких залякування" щодо Янез.