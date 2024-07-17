​Президент Аргентини розпустив службу розвідки через неефективність

Замість неї буде створено чотири нові структури.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей розпустив Федеральну агенцію розвідки і розпорядився створити замість неї чотири нові спеціалізовані структури під контролем Державної служби розвідки.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на аргентинське видання La Nacion.

В указах президента розвідувальна служба звинувачується "у неефективності, що веде до дискредитації демократичних інститутів".

Адміністрація президента заявила, що проведений аудит засвідчив, що Федеральна агенція розвідки займалася не захистом народу країни, а внутрішнім стеженням, переслідуванням опозиції та торгівлею впливом.

В указах, підписаних Мілеєм, згадуються провали розвідки протягом останніх 30 років. Серед них - вибух біля єврейського культурного центру у Буенос-Айресі в 1994 році, коли загинули 85 людей; вбивство генерального прокурора Альберто Нісмана у 2015 році та замах на колишню президентку Крістіну Кіршнер у 2022 році.

Нагадаємо, що а 2015 році в Аргентині вже проводили реформу розвідслужби - тоді було створено Федеральне агентство розвідки замість Секретаріату розвідки країни.