Макрон з другої спроби прийняв відставку прем'єра Атталя

Президент Франції Емманюель Макрон через вісім днів після відмови приймати відставку чинного прем'єр-міністра країни Габріеля Атталя все ж змінив свою думку. Під час зустрічі у Єлисейському палаці глава держави дозволив лідеру центристів залишити урядове крісло.

Як пише CNN, Атталь все ж продовжить виконувати обов'язки прем'єра до формування нового складу кабінету міністрів. Макрон знову натякнув, що прагне бачити у парламенті "республіканську коаліцію", до складу якої не входитимуть екстремісти - ультраправе "Національне об'єднання" Марін Ле Пен чи ультраліва "Нескорена Франція" Жана-Люка Меланшона.

Відставка Атталя та його міністрів, які були обрані до нового сликання Національних зборів, дозволить їм у четвер взяти участь у голосуванні за спікера. Якщо упродовж двох турів жоден кандидат не набере більшості, у третьому достатньо буде стати лідером за підтримкою, щоб сісти у крісло голови нижньої палати законодавчого органу.