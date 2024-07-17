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Макрон з другої спроби прийняв відставку прем'єра Атталя

Ім'я його наступника досі залишається інтригою.

Макрон з другої спроби прийняв відставку прем'єра Атталя
Габріель Атталь та Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон через вісім днів після відмови приймати відставку чинного прем'єр-міністра країни Габріеля Атталя все ж змінив свою думку. Під час зустрічі у Єлисейському палаці глава держави дозволив лідеру центристів залишити урядове крісло.

Як пише CNN, Атталь все ж продовжить виконувати обов'язки прем'єра до формування нового складу кабінету міністрів. Макрон знову натякнув, що прагне бачити у парламенті "республіканську коаліцію", до складу якої не входитимуть екстремісти - ультраправе "Національне об'єднання" Марін Ле Пен чи ультраліва "Нескорена Франція" Жана-Люка Меланшона.

Відставка Атталя та його міністрів, які були обрані до нового сликання Національних зборів, дозволить їм у четвер взяти участь у голосуванні за спікера. Якщо упродовж двох турів жоден кандидат не набере більшості, у третьому достатньо буде стати лідером за підтримкою, щоб сісти у крісло голови нижньої палати законодавчого органу. 

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