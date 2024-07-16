Балтійські країни повідомили Росію та Білорусь про вихід зі спільної енергосистеми БРЕЛЛ

Досі Литва, Латвія та Естонія разом з Росією та Білоруссю діяли в системі IPS/UPS, де частота електроенергії централізовано регулюється Росією.

Оператори систем передачі електроенергії Литви, Латвії та Естонії повідомили Росію та Білорусь про спільний вихід з БРЕЛЛ та вихід з нього у лютому 2025 року.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Зокрема, російських і білоруських операторів повідомили литовський Litgrid, латвійський AST та естонський Elering.

З 9 лютого 2025 року балтійські мережі почнуть працювати синхронно із континентальними європейськими мережами. Напередодні, 8 лютого, Литва, Латвія та Естонія відключаться від російської системи IPS/UPS і проведуть випробування роботи в ізольованому режимі, після чого повернення до попередньої системи буде неможливим.

"Сьогоднішнє повідомлення знаменує завершення важливого етапу програми синхронізації. Тепер точно відомо, коли ми розірвемо останні енергетичні зв'язки з Росією. Ми не імпортуємо російську електроенергію вже понад два роки, а через шість місяців ми не лише відключимося від російських та білоруських мереж, а й демонтуємо лінії електропередачі, що залишилися", — сказав генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.

Спільне повідомлення було підписано у вівторок у Ризі Масюлісом, генеральним директором AST Роландсом Ірклісом і генеральним директором Elering Калле Кілком.

Системи всіх трьох країн Балтії вже готові до синхронізації, і багато необхідних проєктів завершено. Синхронізація буде здійснюватись через міжз'єднання LitPol Link між Литвою та Польщею, розширене у 2021 році.

Досі Литва, Латвія та Естонія разом з Росією та Білоруссю діяли в системі IPS/UPS, де частота електроенергії централізовано регулюється Росією. Країни Балтії повинні були повідомити Росію та Білорусь про непродовження договору БРЕЛ не пізніше 7 серпня, за шість місяців до запланованої синхронізації з континентальною Європою.