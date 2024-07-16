У Німеччині заборонили правоекстремістський журнал Compact

Припинять випуск усіх форматів журналів, веб-сайт буде закрито, а активи конфісковано. Також має бути видалено вміст каналу YouTube.

Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини заборонило правоекстремістський журнал Compact.

Про це пише Tagesschau, а також міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер.

Як зазначила Фейзер, заборона є "сильним ударом по правоекстремістській сцені".

"Сьогодні я заборонила правоекстремістський журнал «COMPACT Magazine». Він невимовним чином агітує проти євреїв, проти мусульман і проти нашої демократії", – написала вона у соцмережі Х.

Zum Verbot der rechtsextremistischen „COMPACT-Magazin GmbH“ sagt Ministerin Nancy Faeser: „Unser Verbot ist ein harter Schlag gegen die rechtsextremistische Szene.“ pic.twitter.com/6WzwR0b18K — Bundesministerium des Innern und für Heimat (@BMI_Bund) July 16, 2024

Із самого ранку проходять обшуки приміщень Compact у Фалькензе та Вердері поблизу Берліна та Потсдама. Житлові приміщення головного редактора Юргена Ельзессера та його дружини, а також інших співробітників Compact також обшукують.

Правовою основою для заборони є закон про асоціації, згідно з яким Федеральне міністерство внутрішніх справ також може заборонити компанії, які виступають проти основного вільного демократичного порядку.

Повідомляється, що у Федерального відомства з охорони конституції є "велика колекція матеріалів", якою і обґрунтували заборону.

За виданням стежили протягом багатьох років, а з кінця 2021 року його ввжали "безумовно правоекстремістським".

До видання Compact входив щомісячний журнал із спеціальними випусками, інтернет-платформи та щоденна програма на YouTube-каналі під назвою «Compact Der Tag», яка випускалася з понеділка по п’ятницю.

За власною інформацією компанії, тираж журналу становив 40 тис. примірників.

Вирішальним фактором для заборони стало те, що, на думку Федерального міністерства внутрішніх справ, Compact порушує базовий вільний демократичний порядок і людську гідність і виглядає «агресивним і бойовим».

Згідно із забороною, Федеральне міністерство внутрішніх справ має намір негайно припинити випуск усіх форматів журналів, веб-сайт буде закрито, а активи конфісковано. Також має бути видалено вміст каналу YouTube. Compact може оскаржити заборону.