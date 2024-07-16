Зеленський не дав прямої відповіді, чи має він намір звільняти Шмигаля: "Ми поговоримо про це пізніше"
Зеленський не дав прямої відповіді, чи має він намір звільняти Шмигаля: "Ми поговоримо про це пізніше"
Президент України: Буданова неправильно зрозуміли щодо наступу з півночі
Президент України: Буданова неправильно зрозуміли щодо наступу з півночі
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
​Збірна Іспанії – переможець Євро-2024
​Збірна Іспанії – переможець Євро-2024
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
ГоловнаСвіт

Кагаме вчетверте перемагає на виборах президента Руанди: кажуть, що набрав понад 99% голосів

Політки править країною вже протягом трьох десятиліть, і для більшості руандійців він єдиний президент, якого вони знали. 

Кагаме вчетверте перемагає на виборах президента Руанди: кажуть, що набрав понад 99% голосів
Президент Руанди Поль Кагаме

Переможцем президентських виборів у Руанді вчетверте стане Поль Кагаме. За офіційними попередніми даними, він отримав 99,15% голосів, пише The Guardian.

До виборів допустили лише двох суперників Кагаме. Політик керує країною уже протягом трьох десятиліть. 

Виборча комісія оприлюднила попередні результати через сім годин після завершення голосування. Згідно з цими даними, президент побив власний рекорд виборів, які відбулися сім років тому, коли йому нарахували майже 99% голосів. 

Підрахунок 79% бюлетенів, за офіційними даними, показав лише 0,53% підтримки у кандидата від Демократичної зеленої партії Франка Габінеза та 0,32% у незалежного кандидата Філіппе Мпайімана. Це ті ж кандидати, що й на виборах 2017 року. 

Кагаме подякував руандійцям за довіру керувати ними протягом наступних п'яти років. 

Повні попередні результати мають бути отримані до 20 липня, а остаточні – через тиждень.

65% населення Руанди – молодше 30 років, і для них Кагаме є єдиним лідером, якого вони знали. Цьому 66-річному чоловікові приписують відновлення травмованої країни після геноциду, але його також звинувачують у правлінні в атмосфері страху та розпалюванні нестабільності в сусідній Демократичній Республіці Конго.

Партію Кагаме, Руандійський патріотичний фронт, вихваляють за припинення геноциду 1994 року, коли силовики здійснили марш на Кігалі та витіснили екстремістів хуту, які розв’язали 100 днів кровопролиття проти меншини тутсі. Зловмисники вбили близько 800 000 людей, головним чином тутсі, а також поміркованих хуту.

Між 2012 і 2022 роками ВВП Руанди зростав, хоча Світовий банк каже, що майже половина населення живе менш ніж на 2,15 долара на день.

За кордоном Кагаме критикують за ув'язнення своїх політичних опонентів, а також позасудові вбивства та насильницькі зникнення. Його також звинуватили в розпалюванні заворушень у сусідній Демократичній Республіці Конго. Оскільки близько 65% населення Руанди молодше ніж 30 років, Кагаме є єдиним лідером, якого коли-небудь знала велика частина країни. Він курував прийняття спірних нових законів, які дозволяють йому правити щонайменше до 2034 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies