Кагаме вчетверте перемагає на виборах президента Руанди: кажуть, що набрав понад 99% голосів

Політки править країною вже протягом трьох десятиліть, і для більшості руандійців він єдиний президент, якого вони знали.

Переможцем президентських виборів у Руанді вчетверте стане Поль Кагаме. За офіційними попередніми даними, він отримав 99,15% голосів, пише The Guardian.

До виборів допустили лише двох суперників Кагаме. Політик керує країною уже протягом трьох десятиліть.

Виборча комісія оприлюднила попередні результати через сім годин після завершення голосування. Згідно з цими даними, президент побив власний рекорд виборів, які відбулися сім років тому, коли йому нарахували майже 99% голосів.

Підрахунок 79% бюлетенів, за офіційними даними, показав лише 0,53% підтримки у кандидата від Демократичної зеленої партії Франка Габінеза та 0,32% у незалежного кандидата Філіппе Мпайімана. Це ті ж кандидати, що й на виборах 2017 року.

Кагаме подякував руандійцям за довіру керувати ними протягом наступних п'яти років.

Повні попередні результати мають бути отримані до 20 липня, а остаточні – через тиждень.

65% населення Руанди – молодше 30 років, і для них Кагаме є єдиним лідером, якого вони знали. Цьому 66-річному чоловікові приписують відновлення травмованої країни після геноциду, але його також звинувачують у правлінні в атмосфері страху та розпалюванні нестабільності в сусідній Демократичній Республіці Конго.

Партію Кагаме, Руандійський патріотичний фронт, вихваляють за припинення геноциду 1994 року, коли силовики здійснили марш на Кігалі та витіснили екстремістів хуту, які розв’язали 100 днів кровопролиття проти меншини тутсі. Зловмисники вбили близько 800 000 людей, головним чином тутсі, а також поміркованих хуту.

Між 2012 і 2022 роками ВВП Руанди зростав, хоча Світовий банк каже, що майже половина населення живе менш ніж на 2,15 долара на день.

За кордоном Кагаме критикують за ув'язнення своїх політичних опонентів, а також позасудові вбивства та насильницькі зникнення. Його також звинуватили в розпалюванні заворушень у сусідній Демократичній Республіці Конго. Оскільки близько 65% населення Руанди молодше ніж 30 років, Кагаме є єдиним лідером, якого коли-небудь знала велика частина країни. Він курував прийняття спірних нових законів, які дозволяють йому правити щонайменше до 2034 року.