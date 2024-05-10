Лідер лейбористів Стармер розповів, як вирішуватиме проблему нелегальних мігрантів

Лейбористський уряд використає антитерористичні повноваження для переслідувань банд, які доставлять у країну шукачів притулку на човнах, зазначив головний опозиціонер Британії.

Лідер британської опозиції, очільник лейбористів Кір Стармер пообіцяв “розгромити банди”, які доставляють прохачів притулку до Великої Британії на човнах, пише Reuters.

Він заявив, що лейбористський уряд найме сотні співробітників правоохоронних органів і використовуватиме антитерористичні повноваження для переслідувань цих банд.

Стармер назвав план консерваторів щодо депортацію прохачів притулку в африканську Руанду марною тратою. За його словами, що у разі, якщо лейбористи сформують уряд, партія працюватиме з європейськими партнерами, щоб зруйнувати бізнес-модель контрабандистів.

Таким чином Стармер відповів на нападки консерваторів на лейбористів, звинувачуючи опозиційну партію у відсутності плану боротьби з нелегальною імміграцією. Саме це питання стане основним на національних виборчих перегонах наприкінці цього року.

Стармер зазначив, що його політика жорстка, але прагматична, заявивши своїм прихильникам, що немає нічого співчутливого у тому, щоб “заплющувати очі на бізнес, який дозволяє дітям помирати у Ла-Манші”.

Він не спрогнозував, на скільки саме ініціатива лейбористів може зменшити кількість нелегальних мігрантів, але додав, що його уряд швидко вживе заходів і скасує схему Руанди, яка здатна позбутися лише 1% мігрантів, які перетинають канал.