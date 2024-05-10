Лідер лейбористів Стармер розповів, як вирішуватиме проблему нелегальних мігрантів

Лідер британської опозиції, очільник лейбористів Кір Стармер пообіцяв “розгромити банди”, які доставляють прохачів притулку до Великої Британії на човнах, пише Reuters.
Він заявив, що лейбористський уряд найме сотні співробітників правоохоронних органів і використовуватиме антитерористичні повноваження для переслідувань цих банд.
Стармер назвав план консерваторів щодо депортацію прохачів притулку в африканську Руанду марною тратою. За його словами, що у разі, якщо лейбористи сформують уряд, партія працюватиме з європейськими партнерами, щоб зруйнувати бізнес-модель контрабандистів.
Таким чином Стармер відповів на нападки консерваторів на лейбористів, звинувачуючи опозиційну партію у відсутності плану боротьби з нелегальною імміграцією. Саме це питання стане основним на національних виборчих перегонах наприкінці цього року.
Стармер зазначив, що його політика жорстка, але прагматична, заявивши своїм прихильникам, що немає нічого співчутливого у тому, щоб “заплющувати очі на бізнес, який дозволяє дітям помирати у Ла-Манші”.
Він не спрогнозував, на скільки саме ініціатива лейбористів може зменшити кількість нелегальних мігрантів, але додав, що його уряд швидко вживе заходів і скасує схему Руанди, яка здатна позбутися лише 1% мігрантів, які перетинають канал.
- Законопроєкт про депортацію мігрантів у Руанду схвалили вже обидві палати парламенту Британії. The Guardian написав, що вже визначено групу шукачів притулку, яких першими відправлять до Східної Африки в липні.
- Юристи повідомили, що вони підготують судові скарги від імені окремих шукачів притулку. Позов до Високого суду Сполученого Королівства вже подала профспілка FDA, яка захищає права державних службовців. Суть претензії до документа полягає у тому, що службовцям можуть наказати порушувати ухвали Європейського суду з прав людини для здійснення депортації.
- Наприкінці квітня прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що перший авіарейс із шукачами притулку до Руанди вилетить через 10-12 тижнів, тобто у липні.
- Схема Руанди була вперше запропонована експрем’єром Борисом Джонсоном два роки тому як спосіб утримати людей від небезпечних подорожей через Ла-Манш. Але її розкритикували опозиційні партії, благодійні організацій і навіть його власні урядовці, тому тоді жоден рейс не вилетів.
- Сполучене Королівство і Руанда уклали угоди про переселення нелегальних мігрантів у квітні 2022. Після цього у червні через рішення Європейського суду з прав людини скасували перший авіарейс, яким влада хотіла вислати в Руанду 30 нелегальних мігрантів.
- У листопаді минулого року Верховний суд Великої Британії також визнав план незаконним.