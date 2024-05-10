Канада виділяє понад $55 мільйонів на закупівлю ППО для України

Міністр оборони Білл Блер заявив, що Канада виділить 76 мільйонів канадських доларів ($55,7 мільйонів) на закупівлю ППО для України у рамках німецької інціативи спрямованої на швидке постачання систем протиповітряної оборони в Україну для відбиття російських атак.
Про це Блер заявив під зустрічі з німецьким міністром оборони Борисом Пісторіусом, пише Reuters.
"Ці системи допоможуть захиститися від російських повітряних атак, які вбили тисячі українців і знищили лікарні, електростанції та житлові будинки", – сказав Блер.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Канада виділила понад 14 мільярдів канадських доларів на підтримку України, зокрема 4 мільярди канадських доларів у вигляді військової допомоги.
- Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Канада виділила Україні 3 млн канадських доларів на виробництво безпілотників українським ОПК.
- Також Канада надала додаткові приблизно 13 млн доларів США для чеської ініціативи щодо боєприпасів для України.