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Виборчий марафон в Індії наближається до середини, явка падає

Одним з чинників зменшення кількості виборців є їхня апатія через передбачуваність результатів перегонів.

Виборчий марафон в Індії наближається до середини, явка падає
Фото: EPA/UPG

Загальні вибори в Індії наближаються до середини, а явка виборців на них падає, пише Bloomberg.

Цього тижня, під час третього етапу виборів, на дільниці прийшли 172 мільйони індійців. Явка склала 65,7% ‒ це менше, ніж на першому та другому етапах. На останніх загальних виборах в 2019 році аналогічний показник становив 67,4%. 

Аналітики та діячі політичних партій кажуть, що для зниження явки є вагомі причини, і менша участь не обов’язково означає перевагу для будь-якої сторони. Однак це викликало сумніви щодо підтримки керівної партії “Бхаратія Джаната (Народна партія Індії)” прем’єра Нарендри Моді, а невизначеність вплинула на фінансові ринки.

Зменшення зацікавленості виборців пояснюють зокрема тим, що “їм важко надихнутися змаганням, результати якого, схоже, не викликають сумнівів”. Передвиборні опитування громадської думки вказували на те, що Моді націлений взяти третій п'ятирічний термін на посаді очільника уряду у боротьбі з ослабленою опозицією.

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Ще одним можливим фактором є те, що партія прем’єра досягла низки своїх ключових цілей другого терміну, включно зі скасуванням автономії північного штату Джамму та Кашмір та спірного будівництво індуїстського храму в місті Айодх’я. У політсили зараз немає великих передвиборчих обіцянок, які б збільшили явку.

13 травня стартує четвертий етап виборів, голосування проходитиме на 96 виборчих округах.

Фото: EPA/UPG

  • Загальні семиетапні вибори в Індії стартували 19 квітня. До 1 червня мільярд людей має обрати членів 543-місної нижньої палати парламенту.
  • Прем'єр Моді балотується на третій термін поспіль. Кілька ключових опозиційних партій, включно з Конгресом, у багатьох штатах утворили альянс, щоб протистояти його партії. Результати виборів оголосять 4 червня.
  • Основні проблеми країни зараз включають кризу робочих місць, зростання цін, придушення інакодумців і опозиції, а також релігійну політику.
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