Видання The New York Times проаналізувало супутникові знімки та фотографії, а також поспілкувалося з експертами, щоб відстежити нове будівництво сховищ російської ядерної зброї у Білорусі, яке розпочалося у березні 2023 року.

NYT зазначає, що якщо Росія справді перевезе ядерну зброю в згадані сховища, то це буде вперше, коли РФ зберігає її за межами країни після розпаду СРСР.

Об'єкт розташований за 120 миль на північ від українського кордону на військовому складі поряд з містом Осиповичі. Деякі зі зведених там споруд мають особливості, притаманні саме ядерним сховищам на базах у РФ. Наприклад, нова територія, яку ретельно охороняють, оточена трьома шарами огорожі на додаток до існуючого периметра безпеки всієї бази. Інша характерна особливість - критий навантажувальний майданчик, сполучений зі, схоже, прихованим підземним бункером радянських часів.

Член Федерації американських вчених Ганс Крістенсен заявив, що ядерні об'єкти у Білорусі "схоже, покликані нервувати найсхідніші країни-члени НАТО, але не дадуть Росії нової значної військової переваги у регіоні".

Фото: NYT Будівництво сховищ російської ядерної зброї у Білорусі

Фото: NYT Будівництво сховищ російської ядерної зброї у Білорусі

Фото: NYT Будівництво сховищ російської ядерної зброї у Білорусі

Оскільки ядерні програми є дуже секретними, цілком можливо, що в Білорусі є й інші місця, де Росія зберігає ядерні боєголовки. Можливо, Кремль навіть перемістив деякі з них до Осиповичів, хоча все вказує на протилежне.

Ядерні боєголовки зазвичай зберігають поруч із військовими базами, які мають можливість доставити цю зброю. Передбачуване ядерне сховище розташоване в тому ж місці, що й ракети типу «Іскандер», які можуть використовувати для запуску ядерних чи звичайних боєголовок. Росія поставила «іскандери» до Білорусі у 2022 році.

У 2023 році, коли на базі в Осиповичах звели нові огорожі, щоб створити зону підвищеної безпеки, також реконструювали криту територію, зокрема, майданчик для навантаження транспортних засобів, який тепер має новий дах, що захищає від спостереження зверху. Ці зміни відповідають конструкціям, які можна побачити на інших колишніх радянських сховищах ядерних матеріалів.

Крім того, в останні тижні на цій території почали зводити нові споруди. Подробиці, що там буде, наразі невідомі. Поруч із об'єктами розмістили і замаскували системи ППО.