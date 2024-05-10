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США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів, – Politico

До нового пакету, ймовірно, ввійдуть снаряди для HIMARS та ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot, бойові машини Bradley та інше.

США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів, – Politico
Фото: EPA/UPG

США планують оголосити новий пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів на тлі наступу російської армії на Харківську область.

Про це пише Politico з посиланням на двох анонімних офіційних осіб США та вміст листа від Конгресу, який отримала редакція видання.

"Пакет, який передбачатиме передачу зброї, яка вже є на складах США, включає нові ракети Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, протимінні машини, протиброньові системи Javelin та інші боєприпаси", – ідеться в матеріалі Politico.

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