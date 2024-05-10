США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів, – Politico

США планують оголосити новий пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів на тлі наступу російської армії на Харківську область.
Про це пише Politico з посиланням на двох анонімних офіційних осіб США та вміст листа від Конгресу, який отримала редакція видання.
"Пакет, який передбачатиме передачу зброї, яка вже є на складах США, включає нові ракети Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, протимінні машини, протиброньові системи Javelin та інші боєприпаси", – ідеться в матеріалі Politico.
- 28 квітня Україна отримала першу партію допомоги від США з нового 61-мільярдного пакета: йдеться про протитанкові ракети і 155-мм артилерійські снаряди.
- Радник президента США з національної безпеки впевнений, що поставки озброєння, схвалені Конгресом, можуть допомогти Україні зупинити російський наступ.
- Раніше стало відомо, що Сполучені Штати планують повернутись до того темпу надання допомоги, в якому перебували до перерви у фінансуванні.
- Сьогодні президент України, коментуючи наступ ворога на Харківську область, сказав, що не всі партнери оперативно виконують домовленості.