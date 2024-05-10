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Президентка Словаччини Чапутова прибула до Києва з прощальним візитом. Анонсувала хороші новини про допомогу

Вже незабаром на посаді президента її замінить інший політик.

Президентка Словаччини Чапутова прибула до Києва з прощальним візитом. Анонсувала хороші новини про допомогу
Зузанна Чапутова в Києві
Фото: Facebook Zuzana Čaputová

Президентка Словаччина Зузана Чапутова у п'ятницю, 10 травня, прибула з візитом до України. 

Вона анонсувала гарні новини про дорогу Україні. Відповідний допис президентка опублікувала в Facebook

"Сьогодні приїхала з прощальним візитом до Києва. Я тут вчетверте за час свого своєї каденції, зокрема втретє за час війни. Я тут також тому, що несу гарні новини про допомогу Словаччини Україні", – написала вона.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи візит колеги, подякував їй за рішучість і моральне лідерство, які були проявлені в умовах цієї війни.

"Сьогодні ми докладно обговорили ситуацію на фронті. Я поінформував про чергову російську спробу розширити наступальні дії на території Донецької та Харківської областей і також про наші потреби, зокрема збройні, щоб зірвати те, що намагається зробити окупант. Зараз не всі наші партнери оперативно виконують домовленості, і ми потребуємо максимальної зосередженості друзів України, щоб прискорити постачання. Вдячний кожному лідеру, які допомагають нам у цьому", – сказав Зеленський.

На брифінгу Чапутова повідомила, що в перший день повномасштабного російського вторгнення президент Зеленський чітко знав, що його місце – в Києві в Україні, і це надихнуло підтримувати боротьбу українців.

Вона додала, що Словаччина допомагала українським біженцям і стала першою країною, яка надала системи ППО і літаки.

"Все, що могли дати, ми все дали", – сказала вона.

Чапутова зазначила, що триває співробітництво в інфраструктурних проєктах, в енергетиці та в військовій сфері.

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