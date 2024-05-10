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Міністр юстиції Грузії вважає, що “активісти могли побити самі себе”

Ввечері у середу у Тбілісі скоїли щонайменше чотири напади на активістів та представників опозиції, які виступають проти закону про іноагентів.

Міністр юстиції Грузії вважає, що “активісти могли побити самі себе”
Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе
Фото: interpressnews.ge

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе припустив, що за нападами на активістів, які протестують проти закону про іноагентів, "стоять самі активісти".

Про це пишуть News Georgia.

“Я навіть не знаю, чи хтось сам себе бив, чи хтось інший застосовував до них фізичне насильство… Чому ви наполягаєте на тому, що хтось зазнав фізичного насильства з боку прихильника уряду чи когось ще? Якщо хтось і може організувати подібні заворушення, то це, звичайно, люди, які стоять за цими мітингами і які організують потужний протест у країні”, ‒ сказав Брегадзе.

Раніше урядова партія анонсувала створення публічних “чорних списків” громадян, які в соцмережах “відрізняються погрозами та поширенням розпалювання ненависті в соціальних мережах” – йдеться про противників закону про іноагентів та учасників протестних акцій. 

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що такий список потрібен “для загального морального засудження”.

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Після цього ввечері у середу у Тбілісі скоїли щонайменше чотири напади на активістів та представників опозиції та членів їхніх сімей, які виступають проти закону про іноагентів. Перед цим масштабний напад на активістів скоїли 3 травня. Кількох постраждалих госпіталізували.

  • Посол Грузії у Франції та Монако Гоча Джавахішвілі оголосив про відставку через законопроєкт про “іноагентів” урядової партії “Грузинська мрія”.
  • Законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу” пройшов два читання у грузинському парламенті. Депутати повернуться до розгляду законопроєкту 13 травня, а фінальне голосування відбудеться 17 травня.
  • Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що уряд її країни через ухвалення закону про "іноагентів" намагається догодити Москві.
  • Через спробу партії влади схвалити законопроєкт у Тбілісі відбуваються масштабні акції протесту
  • Міжнародні партнери Грузії прямо заявляють, що ухвалення закону значно віддалить країну від Євросоюзу. Понад 30 депутатів Європарламенту закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля призупинити статус кандидата на вступ до ЄС для Грузії.
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