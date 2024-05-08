Урядова партія Грузії хоче створити базу осіб, причетних “до насильства, погроз та шантажу”

База даних може запрацювати одночасно зі списком “організацій, які проводять інтереси іноземної сили” після ухвалення та вступу у дію закону про іноагентів.

У Грузії протестують проти закону про "іноагентів". Тбілісі, 16 квітня 2024

Керівна партія “Грузинська мрія” створить базу даних з інформацією про осіб, “які причетні до насильства, інших незаконних дій, погроз та шантажу чи публічно схвалюють такі дії”.

Про це сьогодні повідомив спікер парламенту Шалва Папуашвілі, пишуть News Georgia.

За його словами, таке рішення ухвалила політична рада партії.

“Ми починаємо створювати базу даних через партійні структури, яка збиратиме інформацію про всіх осіб, які причетні до насильства, інших незаконних дій, погроз та шантажу або публічно схвалюють такі дії”, ‒ заявив Папуашвілі.

Ця база даних буде розміщена на спеціальному вебсайті та буде “загальнодоступною та прозорою” для громадян Грузії. “Стосовно цих осіб будуть вжиті всі заходи в рамках Конституції та закону з метою запобігання порушенням, насильству та загрозам”, ‒ заявив спікер.

База даних, ймовірно, запрацює одночасно зі списком “організацій, які проводять інтереси іноземної сили” після ухвалення та вступу у дію закону про іноагентів.

Як зазначає Ехо Кавказа, голова парламенту також заявив про “тиск”, який чиниться на спортсменів і митців, і згадав опозиційний “Національний рух”.

“Важливою є моральна оцінка кампанії, яку розгорнув “Національний рух”, кампанії ненависті, погроз, шантажу, тиску як на окремих осіб, так і на членів їхніх сімей”, – стверджує Папуашвілі.

Водночас видання додає, що противники закону про іноагентів, а зокрема учасники протестних акцій, розповідають, що до них дзвонять аноніми з невідомих номерів з використанням нецензурної лексики. Вони вимагають обґрунтувати, чому закон, що просувається “Грузинською мрією”, поганий. У соцмережах десятки користувачів публікують записи таких дзвінків.