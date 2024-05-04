​Президентка Грузії вважає, що уряд намагається догодити Москві законом про "іноагентів"

"Проблема не лише у російському законі, а й у російському уряді", - заявила Саломе Зурабішвілі.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що уряд її країни через ухвалення закону про "іноагентів" намагається догодити Москві, передає News Georgia.

В інтерв'ю DW Зурабішвілі глава держави зауважила, що після програмної промови засновника "Грузинської мрії" Бідзини Іванішвілі стало "цілком очевидно, що цей закон за змістом є російським".

"Чому вони це роблять, із політичного погляду абсолютно незрозуміло. Це вже не те, про що раніше можна було сказати, що вони намагаються зберегти владу. Сьогодні це не можна пояснити нічим іншим, окрім бажання догодити Москві та одному центру, який не може змиритися з тим, що Грузія стала країною-кандидатом Євросоюзу", - сказала Зурабішвілі.

Президентка зауважила, що "вони намагаються уявити партнерів Грузії партнерами революції, нібито вони намагаються повалити уряд".

"Одночасно вони мовчать щодо Росії, ніби вона наш друг. Тож стає дедалі очевидніше, що проблема не лише у російському законі, а й у російському уряді", — додала Зурабішвілі.

Глава держави вважає, що ситуація, яка склалася, "дуже тривожна", і в ній не існує компромісних рішень.

"Компроміс полягав у відкликанні закону. Це сталося одного разу, а вони знову представили його і одночасно з ним ухвалили декілька законів", — сказала Зурабішвілі.

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