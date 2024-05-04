​Президентка Грузії вважає, що уряд намагається догодити Москві законом про "іноагентів"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що уряд її країни через ухвалення закону про "іноагентів" намагається догодити Москві, передає News Georgia.
В інтерв'ю DW Зурабішвілі глава держави зауважила, що після програмної промови засновника "Грузинської мрії" Бідзини Іванішвілі стало "цілком очевидно, що цей закон за змістом є російським".
"Чому вони це роблять, із політичного погляду абсолютно незрозуміло. Це вже не те, про що раніше можна було сказати, що вони намагаються зберегти владу. Сьогодні це не можна пояснити нічим іншим, окрім бажання догодити Москві та одному центру, який не може змиритися з тим, що Грузія стала країною-кандидатом Євросоюзу", - сказала Зурабішвілі.
Президентка зауважила, що "вони намагаються уявити партнерів Грузії партнерами революції, нібито вони намагаються повалити уряд".
"Одночасно вони мовчать щодо Росії, ніби вона наш друг. Тож стає дедалі очевидніше, що проблема не лише у російському законі, а й у російському уряді", — додала Зурабішвілі.
Глава держави вважає, що ситуація, яка склалася, "дуже тривожна", і в ній не існує компромісних рішень.
"Компроміс полягав у відкликанні закону. Це сталося одного разу, а вони знову представили його і одночасно з ним ухвалили декілька законів", — сказала Зурабішвілі.
Грузія і закон про "іноагентів": що відомо
- Минулого місяця парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав протести у країні.
- Цей законопроєкт вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.
- Шість опозиційних партій Грузії заявили, що спільно боротимуться проти ухвалення законопроєкту, а президентка країни обіцяла заветувати його.
- Крім того, Саломе Зурабішвілі екстрено звернулася до лідерів ЄС.
- Депутати Європарламенту вбачають у спробі грузинської провладної партії ухвалити закон про "іноагентів" серйозну загрозу процесу євроінтеграції країни. Через цей документ Грузія може втратити статус кандидата в ЄС.
- Нещодавно країною знову прокотилися протести. Дійшло до того, що у ніч на 1 травня сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет проти мітингувальників.
- 1 травня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе висловив упевненість, що закон про "іноагентів" вдасться прийняти попри протести і подолати вето президента, додавши, що після ухвалення документа буде "декілька днів дискомфорту".
- Того ж дня парламент Грузії підтримав законопроєкт у другому читанні.
- Днями посол США у Грузії розповів, що грузинська сторона відмовилась від запрошення до Сполучених Штатів високопосадовців уряду Грузії.