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Кількість жертв повені у Бразилії зросла майже вдвічі, евакуювали понад 32 тис. людей

Безвісти зникли 67 осіб.

Кількість жертв повені у Бразилії зросла майже вдвічі, евакуювали понад 32 тис. людей
Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих від дощів у найпівденнішому бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул зросла майже вдвічі ‒ з 29 до 57. Про це пише Reuters з посиланням на місцеву владу.

Управління цивільної оборони штату повідомило, що 67 людей все ще вважаються зниклими безвісти, а понад 32 000 були змушені покинути свої домівки.

Шторми вразили майже дві третини з 497 міст штату, який межує з Уругваєм і Аргентиною.

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Повені зруйнували дороги та мости в кількох районах Ріу-Гранді-ду-Сул. Шторм також спровокував зсуви та частковий обвал дамби на малій гідроелектростанції. Друга гребля в місті Бенту Гонсалвес також перебуває під загрозою обвалу.

У Порту-Алегрі, столиці штату, озеро Гуайба вийшло з берегів, затопивши вулиці. Міжнародний аеропорт у місті призупинив усі рейси на невизначений період.

У найближчі 36 годин очікуються дощі в північних і північно-східних регіонах штату, але кількість опадів зменшується.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

  • Сильні дощі вже сходили на Ріу-Гранді-ду-Сул у вересні минулого року. Тоді екстратропічний циклон спричинив повені, внаслідок яких загинуло понад 50 людей. Це сталося після більш ніж двох років постійної посухи через явище Ла-Нінья, з невеликими дощами.
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