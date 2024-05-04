Кількість жертв повені у Бразилії зросла майже вдвічі, евакуювали понад 32 тис. людей

Кількість загиблих від дощів у найпівденнішому бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул зросла майже вдвічі ‒ з 29 до 57. Про це пише Reuters з посиланням на місцеву владу.

Управління цивільної оборони штату повідомило, що 67 людей все ще вважаються зниклими безвісти, а понад 32 000 були змушені покинути свої домівки.

Шторми вразили майже дві третини з 497 міст штату, який межує з Уругваєм і Аргентиною.

Повені зруйнували дороги та мости в кількох районах Ріу-Гранді-ду-Сул. Шторм також спровокував зсуви та частковий обвал дамби на малій гідроелектростанції. Друга гребля в місті Бенту Гонсалвес також перебуває під загрозою обвалу.

У Порту-Алегрі, столиці штату, озеро Гуайба вийшло з берегів, затопивши вулиці. Міжнародний аеропорт у місті призупинив усі рейси на невизначений період.

У найближчі 36 годин очікуються дощі в північних і північно-східних регіонах штату, але кількість опадів зменшується.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG