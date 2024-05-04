Кількість жертв повені у Бразилії зросла майже вдвічі, евакуювали понад 32 тис. людей

Кількість загиблих від дощів у найпівденнішому бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул зросла майже вдвічі ‒ з 29 до 57. Про це пише Reuters з посиланням на місцеву владу.
Управління цивільної оборони штату повідомило, що 67 людей все ще вважаються зниклими безвісти, а понад 32 000 були змушені покинути свої домівки.
Шторми вразили майже дві третини з 497 міст штату, який межує з Уругваєм і Аргентиною.
Повені зруйнували дороги та мости в кількох районах Ріу-Гранді-ду-Сул. Шторм також спровокував зсуви та частковий обвал дамби на малій гідроелектростанції. Друга гребля в місті Бенту Гонсалвес також перебуває під загрозою обвалу.
У Порту-Алегрі, столиці штату, озеро Гуайба вийшло з берегів, затопивши вулиці. Міжнародний аеропорт у місті призупинив усі рейси на невизначений період.
У найближчі 36 годин очікуються дощі в північних і північно-східних регіонах штату, але кількість опадів зменшується.
- Сильні дощі вже сходили на Ріу-Гранді-ду-Сул у вересні минулого року. Тоді екстратропічний циклон спричинив повені, внаслідок яких загинуло понад 50 людей. Це сталося після більш ніж двох років постійної посухи через явище Ла-Нінья, з невеликими дощами.