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Іспанський міністр заявив, що президент Аргентини вживав наркотики. У відповідь Мілей “очорнив” Санчеса

Мілей каже, що Санчес “ставить під загрозу іспанських жінок, допускаючи нелегальну імміграцію”, а його ліва політика принесла “смерть і злидні”.

Іспанський міністр заявив, що президент Аргентини вживав наркотики. У відповідь Мілей “очорнив” Санчеса
Президент Аргентини Хав'єр Мілей
Фото: EPA/UPG

Мадрид і Буенос-Айрес обмінялися критичними заявами після того, як міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте сказав, що президент Аргентини Хав'єр Мілей вживав наркотики, пише Reuters.

Пуенте під час панельної дискусії в Саламанці в п'ятницю припустив, що Мілей вживав “речовини” під час минулорічної виборчої кампанії.

Офіс Мілей засудив слова Пуенте і розкритикував прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

Мілей заявив, що Санчес “ставить під загрозу іспанських жінок, допускаючи нелегальну імміграцію” та "підриває цілісність Іспанії, укладаючи угоди з сепаратистами", а його ліва політика принесла “смерть і злидні”.

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Зі свого боку МЗС Іспанії відповіло, що риторика у заяві Аргентини “не відповідає відносинам між двома братніми країнами та народами”.

Після того як Мілей, правий популіст, торік у грудні посів посаду президента, відносини між Аргентиною та Іспанією, якою керує ліва коаліція на чолі з Соціалістичною партією Санчеса, значно охолодилися. Мілей публічно підтримав ультраправу іспанську антиміграційну партію Vox.

Фото: EPA/UPG

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