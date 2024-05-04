ООН застерегла Іспанію від законів, що "відбілюють" диктатуру Франко

У трьох регіональних урядах праві сили розробили документи, які викликали занепокоєння експертів з прав людини.

Експерти ООН з питань правди, справедливсті, розслідування примусових зникнень та вбивств висловили іспанському уряду занепокоєння щодо намірів опозиційних правих партій ухвалити регіональні "закони гармонії".

Як пише The Guardian, йдеться про документи, які нібито мають на меті "рівне вшанування пам'яті жертв подій 20 століття". Проте, на переконання влади у Мадриді та міжнародних спостерігачів, насправді ці закони "відбілюють" режим диктатор Франсіско Франко.

На державному рівні Іспанія, де при владі перебувають соціалісти, засуджує злочини епохи Франко. Проте у трьох регіонах країни, де більшість в регіональних парламентах утримують опозиційні праві - Арагоні, Кастільї-і-Леоні та Валенсії - є заклики переглянути таку політику.