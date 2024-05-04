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До нового пакету санкцій проти РФ включили заборону на постачання марганцевої руди та оксиду алюмінію

Таку заборону внесли за пропозицією Латвії.

До нового пакету санкцій проти РФ включили заборону на постачання марганцевої руди та оксиду алюмінію
Акція з вимогою припинити транзит марганцевої руди до РФ
Фото: Krišs Kairis / Latvijas Televīzija

До 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії, як запропонувала Латвія, включена в тому числі заборона на постачання марганцевої руди та оксиду алюмінію

Про це повідомляє LSM.

Міністра фінансів Арвіл Ашераденс зазначив, що країни-учасниці проведуть консультації для максимально швидкого затвердження пакету.

Зазначається, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну різко зросли постачання в РФ марганцевої руди, яка необхідна для військової промисловості. Ця сировина використовується у виробництві високоякісної сталі для виготовлення стволів зброї, бронемашин та гусениць для них.

При цьому Росія майже повністю залежить від імпорту марганцевої руди. 

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За попередніми даними, у 2023 році РФ імпортувала рекордну кількість марганцевої руди - 2 млн тонн. 

За даними естонського видання Postimees, із 2 млн тонн марганцевої руди, експортованої до РФ минулого року, майже 90% було перевантажено до Естонії та Латвії. Більшість вантажів перевалювалася в портах Риги та Вентспілса, а з минулого року марганцева руда також перевалюється в порту Сілламяе.

Зокрема, латвійське державне залізничне підприємство LDz Loģistika є однією з кількох латвійських компаній, що транспортують марганцеву руду до РФ. 

З 2018 року компанія почала приймати судна з марганцевою рудою з Африки. Після вторгнення Росії обсяг таких перевезень різко зріс, а ціна на марганцеву руду зросла зі 150 доларів до 300-350 доларів за тонну.

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