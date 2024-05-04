До нового пакету санкцій проти РФ включили заборону на постачання марганцевої руди та оксиду алюмінію

До 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії, як запропонувала Латвія, включена в тому числі заборона на постачання марганцевої руди та оксиду алюмінію

Про це повідомляє LSM.

Міністра фінансів Арвіл Ашераденс зазначив, що країни-учасниці проведуть консультації для максимально швидкого затвердження пакету.

Зазначається, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну різко зросли постачання в РФ марганцевої руди, яка необхідна для військової промисловості. Ця сировина використовується у виробництві високоякісної сталі для виготовлення стволів зброї, бронемашин та гусениць для них.

При цьому Росія майже повністю залежить від імпорту марганцевої руди.

За попередніми даними, у 2023 році РФ імпортувала рекордну кількість марганцевої руди - 2 млн тонн.

За даними естонського видання Postimees, із 2 млн тонн марганцевої руди, експортованої до РФ минулого року, майже 90% було перевантажено до Естонії та Латвії. Більшість вантажів перевалювалася в портах Риги та Вентспілса, а з минулого року марганцева руда також перевалюється в порту Сілламяе.

Зокрема, латвійське державне залізничне підприємство LDz Loģistika є однією з кількох латвійських компаній, що транспортують марганцеву руду до РФ.

З 2018 року компанія почала приймати судна з марганцевою рудою з Африки. Після вторгнення Росії обсяг таких перевезень різко зріс, а ціна на марганцеву руду зросла зі 150 доларів до 300-350 доларів за тонну.