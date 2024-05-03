FT: "Група семи" перестала обговорювати конфіскацію заморожених активів РФ

G7 побоюється, що повна конфіскація активів порушить міжнародне законодавство і створить прецедент.

На рівні "Групи семи" перестали обговорювати питання конфіскації знерухомлених активів РФ, передає DW з посиланням на Financial Times.

G7 побоюється, що повна конфіскація порушить міжнародне законодавство і створить прецедент. Натомість вивчають інші способи використання таких активів.

Є пропозиція Бельгії використати резерви як забезпечення для боргового фінансування України. До речі, у європейському депозитарії Euroclear зберігають близько 190 мільярдів євро заморожених резервів російського Центробанку.

Однак цю ідею спершу підтримали, а потім відмовилися, бо вона несе ті ж ризики, що й повна конфіскація активів.

Інша пропозиція є від США - Вашингтон пропонує виділити Києву $50 мільярдів у вигляді кредиту або облігацій, забезпечених майбутніми доходами від заморожених активів.

Напрацювання Заходу щодо використання заморожених російських активів