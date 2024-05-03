FT: "Група семи" перестала обговорювати конфіскацію заморожених активів РФ

На рівні "Групи семи" перестали обговорювати питання конфіскації знерухомлених активів РФ, передає DW з посиланням на Financial Times.
G7 побоюється, що повна конфіскація порушить міжнародне законодавство і створить прецедент. Натомість вивчають інші способи використання таких активів.
Є пропозиція Бельгії використати резерви як забезпечення для боргового фінансування України. До речі, у європейському депозитарії Euroclear зберігають близько 190 мільярдів євро заморожених резервів російського Центробанку.
Однак цю ідею спершу підтримали, а потім відмовилися, бо вона несе ті ж ризики, що й повна конфіскація активів.
Інша пропозиція є від США - Вашингтон пропонує виділити Києву $50 мільярдів у вигляді кредиту або облігацій, забезпечених майбутніми доходами від заморожених активів.
Напрацювання Заходу щодо використання заморожених російських активів
- Україна просить союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичений до цієї згоди, не передадуть.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів.
- Бельгія хоче утримувати чверть суми прибутків, накопичених від заморожених активів, і залишати її для своїх податкових органів.
- Австрія виступила проти використання російських грошей для озброєння Києва, про що говорили канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава євродипломатії Жозеп Боррель.
- Днями ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом використати заморожені активи РФ для відбудови України.
- У квітні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС в Італії повідомив, що члени G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів на суму майже $300 млрд як заставу для надання кредитів Україні.
- Агентство Reuters із посиланням на експертів зазначало, що Росія не зможе “симетрично помститися” за конфіскацію її заморожених активів, але має лазівку. Найбільш вірогідним контрзаходом буде конфіскація фінансових активів і цінних паперів іноземних інвесторів.
- Під часу ухвалення у США законодавства про фінансування допомоги Україні у документ включили положення щодо передачі заморожених активів РФ на користь Києва. У Штатах ця сума становить понад шість мільярдів доларів, але наразі офіційної інформації з цього приводу поки не було.