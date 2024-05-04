У британській розвідці прогнозують збільшення кількості втрат у російській армії

Росія адаптувала військових до виснажливої війни і з ймовірним літнім наступом на сході України, у британській розвідці прогнозують збільшення втрат армії РФ.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки у мережі "Х".

У звіті розвідки вказують, що середньодобова кількість втрат росіян, убитими і пораненими, в Україні протягом квітня 2024 року залишилася на рівні 2024 року 899 одиниць за добу.

"﻿Імовірно, що кількість втрат Росії знову зросте протягом наступних двох місяців, оскільки вони відновлять спеціальні наступальні операції на сході України. Це сталося після незначного зниження темпів операцій за останні два місяці після падіння Авдіївки", — ідеться у повідомленні.

За оцінками розвідки, загальна кількість російських втрат з початку повномасштабної війни наразі становить понад 465 тис. осіб.

У міноборони Британії зазначають, що цілком ймовірно, попри втрати в живій силі, Росія повністю пристосувала свої збройні сили до війни на виснаження, яка робить ставку на масовість, а не якість.

Така тенденція, ймовірно, збережеться протягом усієї війни в Україні і несе за собою довгострокові наслідки для майбутньої російської армії.