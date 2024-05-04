Російські війська зайшли на базу американських військових у Нігері, - ЗМІ
Російські війська зайшли на базу американських військових у Нігері, - ЗМІ
Роман Григорів, Ілля Разумейко: «Сучасне мистецтво, сучасна опера — це те, що відрізняє нас від Росії»
Роман Григорів, Ілля Разумейко: «Сучасне мистецтво, сучасна опера — це те, що відрізняє нас від Росії»
​ХАМАС у кампусах
​ХАМАС у кампусах
Борис Джонсон не зміг з першої спроби проголосувати на місцевих виборах
Борис Джонсон не зміг з першої спроби проголосувати на місцевих виборах
Британія не заперечує проти ударів зі своєї зброї по території РФ
Британія не заперечує проти ударів зі своєї зброї по території РФ
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
​Сили оборони ліквідували ще 1270 російських окупантів
​Сили оборони ліквідували ще 1270 російських окупантів
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
ГУР: перемовини про завершення війни можливі у другій половині 2025 року
ГУР: перемовини про завершення війни можливі у другій половині 2025 року
ГоловнаСвіт

Ізраїль розповів США про план евакуації цивільних з Рафаху

У наземної операції ЦАХАЛу досі немає чітко визначеної дати.

Ізраїль розповів США про план евакуації цивільних з Рафаху
Фото: EPA/UPG

Видання Politico з посиланням на власні джерела повідомляє, що Ізраїль передав Сполученим Штатам та низці гуманітарних організацій план евакуації цивільного населення з міста Рафах, де планує провести зачистку від бойовиків ХАМАСу.

Відповідно до нього, близько 1,5 мільйона людей пропонують перемістити до Аль-Мавасі - невеликого населеного пункту на узбережжі Смуги Гази у південній її частині.

Разом з планом ізраїльський уряд нібито розповів Вашингтону, що планує проведення наземної операції "скоро", проте конкретна дата досі не пролунала.

Чиновники з адміністрації Джо Байдена стверджують, що документ, який потрапив до журналістів, не є фінальним. У Білому домі чекають на більше деталей та пояснень, зокрема щодо того, як саме розмістити таку велику кількість населення на відносно малій території. До того ж, Аль-Мавасі менш доступний для гуманітарних місій, які спрямовують до Гази життєво необхідні вантажі.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies