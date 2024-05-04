Ізраїль розповів США про план евакуації цивільних з Рафаху

Видання Politico з посиланням на власні джерела повідомляє, що Ізраїль передав Сполученим Штатам та низці гуманітарних організацій план евакуації цивільного населення з міста Рафах, де планує провести зачистку від бойовиків ХАМАСу.

Відповідно до нього, близько 1,5 мільйона людей пропонують перемістити до Аль-Мавасі - невеликого населеного пункту на узбережжі Смуги Гази у південній її частині.

Разом з планом ізраїльський уряд нібито розповів Вашингтону, що планує проведення наземної операції "скоро", проте конкретна дата досі не пролунала.

Чиновники з адміністрації Джо Байдена стверджують, що документ, який потрапив до журналістів, не є фінальним. У Білому домі чекають на більше деталей та пояснень, зокрема щодо того, як саме розмістити таку велику кількість населення на відносно малій території. До того ж, Аль-Мавасі менш доступний для гуманітарних місій, які спрямовують до Гази життєво необхідні вантажі.