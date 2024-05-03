Поліцейські пускають до села лише місцевих мешканців.

У Вірменії силовики блокують село, де протестували проти делімітації кордону

Силовики блокують прикордонне село Кіранц у Вірменії.

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

“Силовики патрулюють населений пункт, стежать за пересуванням людей, пускаючи до села лише місцевих мешканців”, - йдеться у повідомленні.

Раніше правоохоронці затримали понад 30 учасників акції, які виступали проти делімітації кордону з Азербайджаном. Протестувальники перекрили дорогу, яка веде, зокрема, до кордону з Грузією. Згодом затриманих відпустили.

Зараз міноборони Вірменії розміновує території в районі села Кіранц, щоб провести на ній делімітацію кордону.

Через це поліція несе посилену службу, щоби місцеві жителі не проникли в зону розмінування.

В свою чергу, повідомив голова громади Кіранця Камо Шагінян, місцеві жителі побоюються відпускати дітей до школи та залишають свої будинки.