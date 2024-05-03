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У Вірменії силовики блокують село, де протестували проти делімітації кордону

Поліцейські пускають до села лише місцевих мешканців.

У Вірменії силовики блокують село, де протестували проти делімітації кордону
У Вірменії силовики блокують село, де протестували проти делімітації кордону
Фото: azatutyun.am

Силовики блокують прикордонне село Кіранц у Вірменії. 

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

“Силовики патрулюють населений пункт, стежать за пересуванням людей, пускаючи до села лише місцевих мешканців”, - йдеться у повідомленні.

Раніше правоохоронці затримали понад 30 учасників акції, які виступали проти делімітації кордону з Азербайджаном. Протестувальники перекрили дорогу, яка веде, зокрема, до кордону з Грузією. Згодом затриманих відпустили.

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Зараз міноборони Вірменії розміновує території в районі села Кіранц, щоб провести на ній делімітацію кордону. 

Через це поліція несе посилену службу, щоби місцеві жителі не проникли в зону розмінування.

В свою чергу, повідомив голова громади Кіранця Камо Шагінян, місцеві жителі побоюються відпускати дітей до школи та залишають свої будинки.

  • Минулого місяця Нікол Пашинян дав інтерв'ю британським журналістам, у якому пояснив необхідність передачі чотирьох сіл Азербайджану згідно з договором про делімітацію кордону. 

  • Як пише The Guardian, Пашинян заявив, що альтернативою такому рішенню "була війна". При цьому він наголосив, що країна має відчутний дефіцит зброї.

  • Генеральна прокуратура Вірменії хоче притягнути до кримінальної відповідальності прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна через делітімацію кордону з Азербайджаном.
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