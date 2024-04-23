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Прем'єр Вірменії виправдав передачу Азербайджану чотирьох сіл "загрозою війни"

Нікол Пашинян хоче перетворити "розмови про мир на мирну реальність".

Прем'єр Вірменії виправдав передачу Азербайджану чотирьох сіл "загрозою війни"
Нікол Пашинян
Фото: EPA

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян дав інтерв'ю британським журналістам, у якому пояснив необхідність передачі чотирьох сіл Азербайджану згідно з договором про делімітацію кордону

Як пише The Guardian, Пашинян заявив, що альтернативою такому рішенню "була війна". При цьому він наголосив, що країна має відчутний дефіцит зброї.

Прем'єр також розповів, що мирні переговори Вірменії та Азербайджану впливають не лише на долю двох держав, але й на ситуацію в цілому Кавказькому регіоні. Він переконаний, що в разі невдачі двостороннього процесу до конфлікту можуть бути втягнені Росія, Іран та Туреччина. 

Пашинян подякував переговорникам, які "намагалися молекула за молекулою побудувати довіру та впевненість". Він також ще раз озвучив бажання Вірменії "бути настільки близькою з Євросоюзом, наскільки ЄС вважає за можливе".

   

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