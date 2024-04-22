Росія з Китаєм намагаються перетворити "Шахеди" на баражуючі боєприпаси типу "Ланцет", — Defense Express

Трансформація "Shahed-136" з літако-снаряда на баражуючий боєприпас потребує потужного та стійкого каналу зв'язку.

У РФ разом із Китаєм працюють над перетворенням БпЛА "Shahed-136" у боєприпас типу "Ланцет". Попри те, що обидва вироби є дронами-камікадзе, між ними існує суттєва різниця, пише Defense Express.

Окрім робіт над заміною та збільшення бойових частин у "Shahed-136" в Росії працюють над перетворенням ударного дрона на баражуючий боеприпас типу "Ланцет".

Фото: Defense Express

"Попри те, що обидва вироби є дронами-камікадзе, між ними існує суттєва різниця - Shahed запускається для ураження стаціонарних цілей і без можливості дорозвідки та донаведення на ціль. А баражуючий боеприпас призначений для ураження, в першу чергу, рухомих цілей, які може знайти самостійно, або бути донаведеним на них", — пише Defense Express.

Фото: Defense Express

Головна відмінність між ними - зв'язок, бо баражуючому боєприпасу необхідно передавати відео та отримувати команди управління. І з огляду на отриману з власних джерел презентацією з російської "Алабуги", де виробляються Shahed-136, для вирішення цієї задачі ворог активно співпрацює з китайськими компаніями.

За даними видання, мова йде про спроби встановити у Shahed-136 російські модулі радіозв'язку, наприклад, продукцію від російських компаній "Аэроб", Inwave та інших. Але зазначаютья суттєві недоліки кожної пропозиції: десь мала потужність, десь мала завадозахищеність, або надвисока ціна.

Фото: Defense Express

На те що мова йде саме про створення баражуючого боєприпасу говорить ще одна деталь — намір встановити у Shahed-136 нову бойову частину вагою 50 кг від "НИИ Машиностроения им. Бахирева".

Вона має складну комбіновану осоклово-фугасно-запалювальну та бронебійну дію. І при вазі 25 кг має 4000 одиниць готових уражаючих елементів. Додавання абревіатури "ВНЖ" може бути пов'язано із використанням для їх виготовлення вольфрамового сплаву ВНЖ.

ZALA Lancet ("Ланцет") — російський баражуючий боєприпас розробки компанії ZALA Aero, має кілька типів наведення. Швидкість руху в повітрі становить до 300 км/год, радіус польоту — до 40 км. Максимальна маса — 12 кг. Вперше представлений у червні 2019 року на виставці «Армия-2019» в Москві. Цей БПБ може використовуватися для утворення повітряних мінних полів.