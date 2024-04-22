Умєров: Росія використовує 1,5-тонні авіабомби, які дозволяють окупантам просуватися крізь руїни

Росія не гребує засобами, аби знищити те, що не може захопити.

Російські війська застосовують на фронті 1,5-тонні керовані авіабомби, які здатні знищувати все на своєму шляху. Вони дозволяють окупантам просуватися вперед крізь руїни.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров під час засідання Ради Європейського Союзу щодо ситуації в Україні.

"Сьогодні разом з Дмитром Кулебою мав можливість узяти участь у засіданні Ради Європейського Союзу щодо ситуації в Україні. Зокрема подякував нашим європейським партнерам та Верховному представнику Європейського союзу Жозепу Боррелю за системну та непохитну підтримку України у війні з Росією", — написав Умєров.

Умєров додає, що Росія не обирає засобів у своєму прагненні знищити те, що вона не може захопити, вдаючись до шокуючих злочинних актів проти цивільного населення та критичної інфраструктури.

"У цьому році Росія запустила тисячі ракет та дронів-камікадзе, вдаючись до безпрецедентного застосування керованих авіабомб вагою до 1,5 тонни, які здатні знищувати все на своєму шляху. Ці бомби дозволяють окупантам просуватися крізь руїни", — наголошує міністр.

Умєров також подякував країнам, які уже надали або виявили готовність передати Україні необхідні системи протиповітряної оборони, зокрема Німеччині за її рішення відправити додаткові системи Patriot.

"Саме системи ППО можуть стати вирішальним фактором у захисті неба України та врятувати тисячі життів, забезпечивши нашим захисникам можливість відбити агресію та змусити ворога відступити", - зазначив міністр.

Він додав, що Міноборони також відкрито до співпраці у сфері оборонної промисловості: спільних підприємств, інвестицій, локалізації виробництва, що допоможе не лише Україні, а й зміцнить оборонний потенціал країн ЄС.

"Міцне партнерство між Україною та Європейським союзом є ключем до нашої спільної перемоги та повернення миру на наш континент", — додав Умєров.