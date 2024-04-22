Ексрозвіднику Червінському продовжили термін утримання під вартою

Колишньому військовому Головного управління розвідки Міноборони та Сил спеціальних операцій Роману Червінському продовжили термін тримання під вартою ще на два місяці. Про це пише hromadske із посиланням на заяву його адвокатки Людмили Куси.

Вона повідомила, що 22 квітня адвокати підозрюваного отримали ухвалу Кіровоградського районного суду з повідомленням про переміщення Червінського до Кіровоградського слідчого ізолятора. Однак підтверджень того, чи дійсно він там, адвокати не мають.

Справа Червінського, затриманого ще торік, перебуває на стадії підготовчого судового засідання. 19 квітня в нього збігав термін тримання під вартою, і прокуратура просила його продовжити.

За словами адвокатки, суд планував одразу чотири засідання для розгляду скарги та клопотання. Адвокати приїздили на всі, але 19 квітня, коли мало бути четверте засідання, не встигли вчасно повернутися до суду після повітряної тривоги.

Тоді, як пише "Суспільне", засідання тривало лише три хвилини. На ньому прокурор оголосив клопотання про продовження терміну тримання під вартою, а суд оголосив перерву.

"Суд собі вийшов, каже: ну, відкладаємося. І вийшов. Ніякої нарадчої кімнати, нічого суд не оголошував. Потім в ухвалі вже було написано, що вони за результатом пішли в нарадчу кімнату", – розповіла адвокатка.

За словами іншого адвоката Червінського, Віктора Василюка, оскільки термін тримання під вартою діяв до кінця доби 19 квітня, суд мав до опівночі ухвалити його продовження.

Справа Романа Червінського

Роман Червінський – колишній в.о. командира однієї із частин Сил спеціальних операції. 21 квітня 2023 в СБУ розповіли, що оголосили підозру військовому, дії якого нібито призвели до жертв і знищення техніки після обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області. Військовослужбовцю інкримінують порушення ч.5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

За даними слідства, Червінський нібито самовільно вирішив провести спецоперацію та заволодіти ворожим літаком. Для цього вербували російського пілота. Голова СБУ Василь Малюк стверджує, що операція не була погоджена державними органами, оскільки "приховувала в собі багато ризиків".

У листопаді 2023 американська газета писала, що Червінський може бути причетним до підриву газопроводів "Північний потік" – диверсії, участь в якій Україна офіційно відкидає. Преса не навела доказів і посилалася на анонімні джерела. Червінський ці закиди заперечує. Сам Червінський вважає кримінальну справу проти себе політично мотивованою. На його думку, розслідування може бути пов'язаним із тим, що він в 2021 році говорив про зрив операції з "вагнерівцями".