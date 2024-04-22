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СБУ викрила на Хмельниччині клірика УПЦ (МП), який хвалив Путіна на літургіях

Збройну агресію РФ фігурант називав “громадянським конфліктом” та ображав парафіян інших релігійних громад.

СБУ викрила на Хмельниччині клірика УПЦ (МП), який хвалив Путіна на літургіях

Служба безпеки України викрила настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ (МП) на Хмельниччині, який підтримував агресивну війну проти України та розпалював релігійну ненависть.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він проводив літургії, під час яких вихваляв Путіна та звинувачував у війні українську владу.

Крім того протоієрей поширював на власній сторінці “Вконтакте” російські фейки про війну в Україні та міжконфесійні відносини у нашій державі.

Так, наприклад, збройну агресію РФ фігурант називав “громадянським конфліктом” та ображав парафіян інших релігійних громад.

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Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ⁠ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);
  • ⁠ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Розслідування триває, зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.

  • Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія готує інформаційну кампанію проти України після ухвалення закону про заборону УПЦ МП.
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