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Міністр закордонних справ Іспанії відповів, чи Мадрид дасть Києву системи Patriot

Хосе Мануель Альбарес запевнив, що Іспанія “продовжуватиме робити все від неї залежне”, щоб допомогти Україні у війні проти Росії.

Міністр закордонних справ Іспанії відповів, чи Мадрид дасть Києву системи Patriot
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес запевнив, що Іспанія “продовжуватиме робити все від неї залежне”, щоб допомогти Україні у війні проти Росії, пише El Periodico.

Про те він ухилився від відповіді, чи збирається уряд поставляти Києву системи “Patriot”.

“Іспанія раніше забезпечувала протиповітряну оборону і, звичайно, вона продовжуватиме робити все від неї залежне, щоб українці могли захистити свою свободу, свою демократію та всіх тих невинних цивільних, які щодня гинуть від бомбардуванням”, – сказав Альбарес журналістам у Люксембурзі перед зустріччю очільників МЗС Європейського союзу. 

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Глава іспанської дипломатії додав водночас, що “ніколи не був великим прихильником давати занадто багато пояснень того, що відбувається, коли це відбувається, де це відбувається”.

  • Міністри закордонних справ та оборони Євросоюзу обговорюють сьогодні у Люксембурзі посилення протиповітряної оборони України.
  • До них звернувся очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, який нагадав євроурядовцям, що Україні необхідна зброя і ППО, а не дискусії. Міністр зазначив, що оперативне надання Києву необхідного озброєння здатне запобігти "гіршим сценаріям".
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