Із тимчасово окупованої Голої Пристані вивезли сім’ю із двома дітьми

На підконтрольну Україні територію із тимчасово окупованої Голої Пристані, що на Херсонщині, виїхала сім’я із двома дітьми: 12-річним хлопчиком та 5-річною дівчинкою.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
"12-річний хлопчик та 5-річна дівчинка разом із батьками виїхали з міста Гола Пристань, яке нині тимчасово окуповане. У будинок українців тричі приходили російські військові з обшуками, а на прохання здійснювати огляд без автоматів, щоб не лякати дітей, отримували відмову", – написав він у телеграмі.
Живучи у постійному страху, сім’я не випускала дітей із двору. А після незаконних "виборів", які проводилися під примусом і обстрілами, сусід-колаборант повідомив, що "нова влада" позбавлятиме батьківського піклування дітей, які не ходять у російську школу.
Тож, аби син продовжив здобувати українську освіту, а донька пішла в 1 клас до української школи, батьки старалися виїхати чимшвидше. Це було складно через брак коштів, адже тато дітей принципово не влаштовувався на роботу до окупантів, а заробляв гроші, допомагаючи мешканцям міста.
З родиною вже спілкувалися психологи, слідчі, партнери, представники державних органів, які готові допомогти сім’ї дати старт для початку нового життя. Діти вже отримали планшети, тож зможуть здобувати знання у зручний спосіб. Також їм допоможуть влаштувалися у школу, обрати гуртки та за необхідності отримувати психологічну допомогу.
Як розповіли евакуйовані, мешканці міста мають проукраїнську позицію, а підлітки мають сміливість навіть її озвучувати, однак росіяни виводять їх у поле та стріляють біля голови, аби залякати.
Також чимало мешканців Голої Пристані постраждали від підриву окупантами Каховської ГЕС. Із слів врятованих, коли відійшла вода, у місті виявили понад 1 тисячу тіл загиблих, багато кого досі не можуть знайти.
Нещодавно із тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію 15-річного хлопця-сироту.