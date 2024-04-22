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Із тимчасово окупованої Голої Пристані вивезли сім’ю із двома дітьми

Через брак коштів родина не могла виїхати швидше, але через побоювання, що дітей можуть відібрати окупанти, знайшли можливість евакуюватися.

Із тимчасово окупованої Голої Пристані вивезли сім’ю із двома дітьми
Евакуйована родина із Голої Пристані
Фото: Омбудсмен Лубінець

На підконтрольну Україні територію із тимчасово окупованої Голої Пристані, що на Херсонщині, виїхала сім’я із двома дітьми: 12-річним хлопчиком та 5-річною дівчинкою.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"12-річний хлопчик та 5-річна дівчинка разом із батьками виїхали з міста Гола Пристань, яке нині тимчасово окуповане. У будинок українців тричі приходили російські військові з обшуками, а на прохання здійснювати огляд без автоматів, щоб не лякати дітей, отримували відмову", – написав він у телеграмі.

Живучи у постійному страху, сім’я не випускала дітей із двору. А після незаконних "виборів", які проводилися під примусом і обстрілами, сусід-колаборант повідомив, що "нова влада" позбавлятиме батьківського піклування дітей, які не ходять у російську школу. 

Тож, аби син продовжив здобувати українську освіту, а донька пішла в 1 клас до української школи, батьки старалися виїхати чимшвидше. Це було складно через брак коштів, адже тато дітей принципово не влаштовувався на роботу до окупантів, а заробляв гроші, допомагаючи мешканцям міста. 

З родиною вже спілкувалися психологи, слідчі, партнери, представники державних органів, які готові допомогти сім’ї дати старт для початку нового життя. Діти вже отримали планшети, тож зможуть здобувати знання у зручний спосіб. Також їм допоможуть влаштувалися у школу, обрати гуртки та за необхідності отримувати психологічну допомогу. 

Як розповіли евакуйовані, мешканці міста мають проукраїнську позицію, а підлітки мають сміливість навіть її озвучувати, однак росіяни виводять їх у поле та стріляють біля голови, аби залякати. 

Також чимало мешканців Голої Пристані постраждали від підриву окупантами Каховської ГЕС. Із слів врятованих, коли відійшла вода, у місті виявили понад 1 тисячу тіл загиблих, багато кого досі не можуть знайти. 

Нещодавно із тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію 15-річного хлопця-сироту. 

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