Буданов: РФ воює мобілізованими. Вони менш підготовлені, ніж окупанти на початку повномасштабної війни

Переважно окупанти воюють за гроші та через те, що їх примусили мобілізуватися.

У Росії знизилася якість особового складу, який вона кинула на війну проти України. На початку повномасштабного вторгнення вона воювала професійними контрактниками з бойовим досвідом, але їх уже "майже не лишилося", сказав у інтерв'ю "BBC Україна" керівник ГУР Кирило Буданов.

Зараз, за його словами, РФ воює мобілізованими. Моральний дух окупантів підсилився після взяття Авдіївки, але "це тимчасове явище", вважає начальник ГУР.

"В принципі, мобілізованому немає особливого сенсу. Вони воюють за гроші, тому що їх призвали, тому що змусили призватися і тому подібне. Тобто «ідіть вперед». Ну, це ще російська ментальність відіграє важливу роль. «Ідіть вперед», як то кажуть, і російський мужик іде. Він там особливо не думає, що з ним буде. Але сказати, що він сильно старається, – це теж неправда", – сказав він.

Буданов додав, що в ході війни і Україна, і ворог розвинулися за деякими напрямками. У росіян сталася краще оснащення піхотинця, але впала якість техніки – її бракує.

"Якість техніки? Ні, вона впала, тому що нової техніки мало, її не вистачає. Це все відремонтована, відреставрована техніка зі складів довготривалого зберігання озброєнь. Там про якість говорити немає сенсу, та і не потрібна там та якість", – вважає він.

Щодо російської розвідки в Україні, начальник ГУР сказав, що вона діє і здобуває певну інформацію та намагається впливати.

"Війна – це розвиток, я ж вам сказав. І тут так само. Скажімо так, все, що стосується кіберрозвитку, радіоелектронної розвідки – вони підсилились", – додав він.