Іран — Ізраїль: який рахунок матчу?
Іран — Ізраїль: який рахунок матчу?
Сім областей України є найбільш незахищеними від російських атак, — Повітряні сили
Сім областей України є найбільш незахищеними від російських атак, — Повітряні сили
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападників затримали (оновлено)
Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападників затримали (оновлено)
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ
Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Буданов: РФ воює мобілізованими. Вони менш підготовлені, ніж окупанти на початку повномасштабної війни

Переважно окупанти воюють за гроші та через те, що їх примусили мобілізуватися. 

Буданов: РФ воює мобілізованими. Вони менш підготовлені, ніж окупанти на початку повномасштабної війни
Кирило Буданов
Фото: gur.gov.ua

У Росії знизилася якість особового складу, який вона кинула на війну проти України. На початку повномасштабного вторгнення вона воювала професійними контрактниками з бойовим досвідом, але їх уже "майже не лишилося", сказав у інтерв'ю "BBC Україна" керівник ГУР Кирило Буданов

Зараз, за його словами, РФ воює мобілізованими. Моральний дух окупантів підсилився після взяття Авдіївки, але "це тимчасове явище", вважає начальник ГУР.

"В принципі, мобілізованому немає особливого сенсу. Вони воюють за гроші, тому що їх призвали, тому що змусили призватися і тому подібне. Тобто «ідіть вперед». Ну, це ще російська ментальність відіграє важливу роль. «Ідіть вперед», як то кажуть, і російський мужик іде. Він там особливо не думає, що з ним буде. Але сказати, що він сильно старається, – це теж неправда", – сказав він. 

Буданов додав, що в ході війни і Україна, і ворог розвинулися за деякими напрямками. У росіян сталася краще оснащення піхотинця, але впала якість техніки – її бракує. 

"Якість техніки? Ні, вона впала, тому що нової техніки мало, її не вистачає. Це все відремонтована, відреставрована техніка зі складів довготривалого зберігання озброєнь. Там про якість говорити немає сенсу, та і не потрібна там та якість", – вважає він.

Щодо російської розвідки в Україні, начальник ГУР сказав, що вона діє і здобуває певну інформацію та намагається впливати. 

"Війна – це розвиток, я ж вам сказав. І тут так само. Скажімо так, все, що стосується кіберрозвитку, радіоелектронної розвідки – вони підсилились", – додав він.

  • За даними України, Москва готує нову мобілізацію на червень. Вона збирається призвати ще 300 000 осіб.
  • Водночас Росія прагне залучити більше контрактників, аби число мобілізованих було не таким великим, писало Bloomberg. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies