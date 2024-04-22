За попередній тиждень зросла кількість бойових зіткнень, – зведення від речника Генштабу

На Куп'янському напрямку протягом тижня ворог наступав у районі Новосергіївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. На цьому напрямку відбили шість атак окупантів.

На Лиманському напрямку захисники відбили 56 атак в районах населених пунктів Терни, Торське, Ямполівка, Григорівка Донецької області, Твердохлібове, Кремінна, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку протягом минулого тижня Сили оборони України відбили понад 150 атак російських окупантів у районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам'янського, Виїмки, Роздолівки, Калинівки, Часового Яру, Нового, Спірного, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області", – сказав він.

На Авдіївському українські воїни відбили понад 140 атак в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Очеретиного, Яснобродівки, Бердичів, Семенівки, Уманського, Нетайлового, Первомайського, Новоукраїнки, Невельського Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівка, Побєди, Водяного і Урожайного. Захисники відбили там понад 160 атак.

На Оріхівському напрямку захисники відбили понад 30 атак ворога в районі Старомайорського Донецької області, північніше Приютного, південно-західніше Білогір'я, північно-західніше Вербового і Роботиного Запорізької області.

На Херсонському окупанти продовжують завдавати ударів по позиціях військ та населених пунктах у Херсонській та Миколаївській областях. Також окупанти намагалися витіснити підрозділи з зайнятих плацдармів на лівобережжі річки Дніпро – здійснили близько 35 атак.

Загалом за тиждень відбулося понад 630 бойових зіткнень. Окупанти завдали 81 ракетного і понад 400 авіаударів, здійснили понад 550 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.