На Херсонщині через ворожі обстріли поранено троє людей, серед них – дитина

У області зафіксовані влучання в медичний та навчальний заклади, дитячий садок, приватні автомобілі та газогін.

Російська армія продовжує атакувати Херсонщину. Минулої доби противник обстрілював Нововоронцовку, Антонівку та місто Херсон. Під ворожим вогнем та авіаударами також опинилися Козацьке, Берислав і Новоберислав. Через російську агресію 3 людини дістали поранення, з них – одна дитина.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки", – зазначив він.

Були зафіксовані влучання в медичний заклад, навчальний заклад, дитячий садок, приватні автомобілі та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає.

Вчора, 21 квітня, російська армія скинула дві керовані авіабомби на населений пункт Козацьке Херсонської області. Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки. Внаслідок "прильоту" один житловий будинок загорівся, але ніхто не постраждав.