Іран — Ізраїль: який рахунок матчу?
Іран — Ізраїль: який рахунок матчу?
Сім областей України є найбільш незахищеними від російських атак, — Повітряні сили
Сім областей України є найбільш незахищеними від російських атак, — Повітряні сили
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападників затримали (оновлено)
Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападників затримали (оновлено)
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ
Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Херсонщині через ворожі обстріли поранено троє людей, серед них – дитина

У області зафіксовані влучання в медичний та навчальний заклади, дитячий садок, приватні автомобілі та газогін.

На Херсонщині через ворожі обстріли поранено троє людей, серед них – дитина
Фото: Wikimapia

Російська армія продовжує атакувати Херсонщину. Минулої доби противник обстрілював Нововоронцовку, Антонівку та місто Херсон. Під ворожим вогнем та авіаударами також опинилися Козацьке, Берислав і Новоберислав. Через російську агресію 3 людини дістали поранення, з них – одна дитина.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки", – зазначив він.

Були зафіксовані влучання в медичний заклад, навчальний заклад, дитячий садок, приватні автомобілі та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає.

Вчора, 21 квітня, російська армія скинула дві керовані авіабомби на населений пункт Козацьке Херсонської області. Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки. Внаслідок "прильоту" один житловий будинок загорівся, але ніхто не постраждав. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies